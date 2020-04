Claman apoyo comerciantes ambulantes discapacitados en Chilpancingo

/ 32

Chilpancingo Gro; a 06 de abril de 2020 (IRZA).- Comerciantes ambulantes discapacitados de Chilpancingo bloquearon este lunes la avenida “Ignacio Ramírez”, porque el alcalde Antonio Gaspar Beltrán cerró la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, y se quedaron sin ingresos porque ya no tienen donde expender sus productos.

Los inconformes dijeron que van al día con sus ingresos económicos para la compra de alimentos, y que con el cierre de la plaza central ya no tienen donde vender.

Expuso que ellos no cuentan con un salario fijo y carecen de prestaciones sociales, por ello es que demandaron a los tres niveles de gobiernos que se establezca un programa piloto de un apoyo económico para poder sobrellevar la cuarentena.

“Nosotros para poder almorzar, comer y cenar debemos tener ventas, y mientras no pase eso, si no nos morimos del Coronavirus nos vamos a morir de hambre, porque no tenemos de dónde echar mano”, aseveró.