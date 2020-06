Ciudadanos exigen que el diputado Antonio Helguera deje de saludar con sombrero ajeno

Tlacotepec Gro; a 12 de junio del 2020 (IRZA).- Directivos del Comité de Padres de Familia de cuando menos cuatro escuelas públicas de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), exigieron al diputado local de Morena y ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, que deje de “lucrar” con obras cuya gestión trata de adjudicarse.

A través de redes sociales aseguraron que las obras realizadas en escuelas fueron gestionadas por ellos, no por el diputado Antonio Helguera, a quien acusaron de aprovecharlas para promocionarse políticamente.

Dijeron que son tres las obras en el municipio de Heliodoro Castillo que el diputado de Morena presume, y denunciaron que “los propios padres de familia las gestionaron de manera directa ante dependencias del gobierno estatal”.

Precisaron que las gestionaron directamente en el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guerrero (IGIFE), y que en eso nada tuvo que ver el diputado Antonio Helguera.

“No le pedimos, le exigimos no saludar con sombrero ajeno a unas gestiones que hemos realizado de manera particular los padres de familia de la escuela secundaria técnica No. 51 ´Jaime Torres Bodet’ y del Jardín de Niños ‘Mi Fantasía, porque hemos hecho gestiones para lograr ese cometido”, señalaron.

Afirmaron que el mismo abuso del legislador ocurre con la construcción de un techado de cancha de usos múltiples en la telesecundaria de Tétela del Río y la rehabilitación del edificio de la telesecundaria Tierra y Libertad, en Tlacotepec. (www.agenciairza.com)

