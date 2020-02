Celebran el amor y la amistad con concierto musical en la Chinameca

*Estas actividades se realizan para fortalecer los valores, la convivencia familiar y el rescate de los espacios públicos en el municipio

Acapulco Gro; a 18 de febrero de 2020.- Con un concierto para celebrar el amor y la amistad, decenas de niños, maestros, padres de familia y jóvenes de la colonia Chinameca bailaron al ritmo de la Banda de Música del Ayuntamiento y recibieron regalos preparados por la dirección de Fomento Educativo.

Acompañada de la secretaria de Desarrollo Social, Milly Janeth Ramírez Olmedo y el subsecretario de Desarrollo Humano, Delfino Hernández Ortega; la directora de Fomento Educativo, Flora Contreras Santos destacó que por indicación de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, estas actividades se realizan para reforzar la convivencia familiar, fortalecer los valores y rescatar espacios públicos, que incluso habían dejado de ser utilizados desde hace años.

“En estos conciertos promovemos la convivencia familiar que es una de las tareas que tiene nuestra presidenta, la convivencia en la familia, en la escuela, en la calle y en nuestro entorno, vamos a llevar a cabo este evento promoviendo los valores”, destacó en su mensaje.

En la cancha techada de la colonia, se pudieron escuchar cumbias, canciones de Chespirito y un popurrí de películas de Disney, mientras el payaso “sonrisitas” animaba a los presentes, entregaba juguetes, globos y otros obsequios.

“Es excelente esta actividad, es satisfactoria para todos los niños, ya que se pueden desenvolver de manera adecuada, están muy contentos y conviven con la familia, qué bueno que el Ayuntamiento se esté preocupando por estas actividades, por ayudar a los niños y para que las familias puedan estar unidas, comprometidas, fortalecidas, en alegría y amor; pueden participar en la música, conocer que es un arte, el entender y aplicarla dentro de la comunidad”, expresó el padre de familia, Edwin Nava destacó.

Mientras que la maestra Gabriela Robles expresó, “a mí me agradan estas actividades porque así fomentamos los valores con las familias, los jóvenes, con los niños, y eso hace que ellos ya no piensen en cosas que sean de violencia; es un acierto y que no lo dejen de hacer, que sigan trabajando más para los jóvenes, niños y adolescentes”.

Durante el concierto los funcionarios municipales convivieron con los asistentes, también se ofrecieron pláticas de igualdad a docentes y padres de familia, quienes finalmente fueron exhortados a educar con valores.

