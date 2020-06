CDHEG realiza con éxito el séptimo conversatorio “Consecuencias sanitarias y jurídicas de la pandemia en México”

Chilpancingo Gro; a 19 de junio de 2020.- Este viernes se llevó a cabo con éxito el Séptimo Conversatorio en línea impartido por personal profesional de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que preside Ramón Navarrete Magdaleno, denominado “Consecuencias Sanitarias y Jurídicas de la Pandemia en México”.

Este Conversatorio contó con la destacada participación de Rubén Román Bahena, Visitador Regional en la Zona Norte, con el tema: “Filtros Sanitarios”; Miriam Rabadán Ramírez, Coordinadora Auxiliar de la citada Delegación con el tema: “Medidas Restrictivas frente a los Derechos Humanos durante la Pandemia”; y María del Carmen Camacho Leines, personal administrativo, con el tema: “Evolución, Adaptación y Aplicación de la Justicia”.

Este espacio de reflexión virtual fue moderado por Ángel Miguel Sebastián Ríos, Secretario Técnico de la CDHEG.

El Ombudsperson Guerrerense, fue el encargado de dar la bienvenida a todas y todos comentando en su intervención, que es una satisfacción continuar con esta práctica, “Presentar el 7° Conversatorio con personal de la CDHEG, ya es de suma importancia; estamos ansiosos de escuchar los trabajos que realizan en la práctica y las acciones que llevan a cabo, el personal en sus Delegaciones, pero sobre todo, que lo compartirán con todo el público”, expresó.

Por su parte, Román Bahena realizó una reseña del cambio que surgió en la sociedad con el inicio de Virus COVID-19 y de cómo se han organizado los filtros sanitarios en las vías carreteras, los cuales expresó que son de suma importancia y de la importancia de que se lleven con estricto apego a derecho.

Afirmó que en materia de derechos humanos se han cometido algunos excesos; “recordemos que se ha estado incurriendo en excesos en virtud de que se trata de salvaguardar la salud de las personas y en ese afán de querer proteger la salud durante esta pandemia llamada Covid-19, se transgreden otros derechos humanos”, explicó.

“Insisto, el papel de la CDHEG es conciliar y mediar entre los intereses de la población guerrerense y el gobierno”, expresó.

Enfatizó que las autoridades deben de tener presente que hay sectores de la población que no aceptan que el COVID-19 es una realidad y suele haber inconvenientes, situaciones que se tornan ríspidas y recaen en una violación a Derechos Humanos de los transeúntes.

En su conclusión, invitó a que tanto sociedad y autoridades deben conducirse con estricto respeto a Derechos Humanos, involucrarse en los filtros sanitarios para ayudar a contrarrestar esta pandemia evitando siempre cualquier tipo de violación.

Rabadán Ramírez señaló que esta emergencia sanitaria no representa la suspensión de garantías; la autoridad federal no ha manifestado ninguna postura de que estos derechos se restrinjan. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, emitió una guía de medidas para la pandemia Covid-19. En esta guía se hace un llamado a todas las autoridades de los tres niveles para que no apliquen medidas restrictivas a los derechos humanos y que garanticen la salud.

“Todas las autoridades deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos humanos, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población”, finalizó.

La siguiente participación estuvo a cargo de Camacho Leines, quien expuso que la justicia en el derecho contemporáneo es aquella justicia que se da en medios electrónicos, es la justicia virtual que en estos tiempos de pandemia se está utilizando. Sin duda alguna, la justicia está al acceso en México en esta pandemia.

Puntualizó, “vamos a recordar la evolución del derecho. Nuestro país es garante de derechos humanos y que en todo momento las garantías Constitucionales y los derechos humanos están plasmados en nuestra Constitución.

Explicó que en 1847 se crea el amparo en México; en el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, señala que los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes constitucionales, contra actos que pudieran ser por parte de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motive.

Destacó, “México siempre se ha adaptado y sigue evolucionando, y el mejor ejemplo es el amparo en México para adaptar la ejecución de la justicia. En la actualidad somos 18 millones de mexicanos esperando la procuración de justicia, ya que tenemos la esperanza en una justicia pronta; 18 millones de personas que en este momento estamos aisladas y aislados por una pandemia, estamos recluidos en casa buscando soluciones desde nuestros hogares con la única finalidad de que se de en materia de justicia. Es por eso, que la pandemia del Covid-19 trae consigo que el derecho emerja, y que estas fuentes naturales y formales del derecho estén más vigentes que nunca. La Suprema Corte Justicia de la Nación, a partir del 17 de marzo, cuando por última ocasión en pleno presencial pone una pauta y cesa por cuarenta días la impartición de la justicia, no le queda otra más que adaptarse. Es así como el 20 de abril del presente año la SCJN retoma a través de una plataforma electrónica, es decir, a través de una video llamada empieza a impartir justicia; en verdad es un hecho histórico”, finalizó.

