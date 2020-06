Campesinos mantienen en su poder una bodega de la Sagalmex en Xochistlahuaca

/ 38

Xochistlahuaca Gro; a 11 de junio de 2020 (IRZA).- Alrededor de unos 200 campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), mantuvieron en su poder las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Sagalmex) en exigencia de fertilizante, y en protesta porque no aparecen en el padrón de beneficiarios de ese programa.

Sostienen que desde el año pasado entregaron su documentación y les dijeron que todo se encontraba en regla, por lo que no aceptaron una explicación de la encargada de las bodegas, que les dijo que si no aparecen en el padrón es porque no entregaron su documentación completa.