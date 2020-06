Buzón IMSS, nuevo paso hacia la modernización del Instituto

*Esta herramienta entrará en operación en agosto y de esta manera se disminuirá el contacto presencial entre el notificador y patrón.

*Al corte del 19 de junio, se han dispersado 185 mil 723 apoyos a empresarios solidarios y 6 mil 956 a personas trabajadoras del hogar e independientes afiliados al Seguro Social.

CDMX; a 26 de junio del 2020.- En apoyo a los patrones en el retorno a la nueva normalidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa con el proceso de modernización de todos sus trámites y en el mes de agosto de este año pondrá en marcha el Buzón IMSS, anunció la directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda.

Durante su participación en la conferencia sobre el informe diario de créditos, la funcionaria del IMSS explicó que esta herramienta tendrá múltiples beneficios: servirá como un canal eficiente de comunicación con el patrón, tanto para el envío de información con fines de difusión como para la entrega de documentos.

Las consultas a través del Buzón IMSS operarán las 24 horas del día, se simplificará la carga administrativa y reducirán los costos de operación del Instituto, el 100% de las solicitudes podrán ser notificadas y se disminuirá el contacto presencial entre los notificadores del Instituto y los patrones, con lo que se continuarán privilegiando las medidas de sana distancia.

Para el funcionamiento del Buzón IMSS, Norma Gabriela López Castañeda detalló que los particulares lo único que tendrán que hacer es, en un primer paso, registrar por lo menos un correo electrónico y un teléfono celular, y a través de estos el IMSS enviará avisos para validar y dar de alta los medios de contacto. En un segundo paso, se tendrá que realizar la manifestación de conformidad a través de la cual se autoriza al Instituto a realizar la transmisión y notificación de documentos digitales.

Entre las ventajas con las que se contará con la operación del Buzón IMSS, se explicó, se encuentra por ejemplo la recepción de la Emisión Mensual Anticipada a través de dicho mecanismo.

Todas las notificaciones a través de este mecanismo serán en días hábiles en un horario de 9:30 a 18:00 horas, y el particular va tener tres días hábiles para abrir su buzón y revisar los documentos digitales que están siendo notificados; para estos efectos, en caso de que el particular no abra el documento en dicho plazo, se entenderá que la notificación electrónica fue realizada al cuarto día hábil.

Cabe destacar que la operación del Buzón IMSS no impide que haya algunos otros actos que se sigan notificando por la vía tradicional, pero eventualmente la tendencia será sustituir las notificaciones por la vía presencial por notificaciones a través de este mecanismo.

En cuanto al acompañamiento que está haciendo el IMSS en el retorno a las actividades, recordó que el 31 de marzo el Consejo Técnico del Instituto decretó la suspensión de actuaciones y diligencias con el propósito de evitar actos de molestia a las empresas en esta etapa de emergencia, así como el desplazamiento del personal institucional vinculado a este tipo de actividades.

En este sentido, a partir de julio se iniciará la reanudación de plazos y términos, de tal manera que se amplía hasta el 20 de julio la obligación de presentar las constancias de acreditación y membresía de contador público autorizado y del aviso de dictamen por el ejercicio 2019, y en el caso de la presentación del dictamen, que habitualmente se presenta en septiembre, el plazo se extenderá hasta el 26 de noviembre, con el propósito de que se puedan cumplir en tiempo las obligaciones.

Cabe destacar que en esta etapa en la que la reanudación de las actividades va a depender de los semáforos que al efecto da a conocer la Secretaría de Salud, la intención del Instituto es privilegiar el acompañamiento de aquellas empresas que optaron por no dar de baja a sus trabajadores y que, sin embargo, presentan algún adeudo con el IMSS. La política del Instituto será acercarse a dichas empresas y promover su regularización a través de los esquemas con los que se cuenta.

En otro orden de ideas, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, informó que al cierre del programa de Apoyos Solidarios a la Palabra, se aprobaron 191,981 apoyos para patrones solidarios y 15,207 para personas trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. En relación a la dispersión de los mismos, y con corte al viernes 19 de junio, se han dispersado 185 mil 723 créditos a empresarios solidarios y 6 mil 956 a personas trabajadoras del hogar e independientes afiliados al Seguro Social.

Con relación a los créditos que aún no han sido dispersados, se están revisando junto con la Secretaría de Economía los datos que fueron proporcionados por los solicitantes de los apoyos para analizarlos y continuar a partir del día de mañana con la dispersión de los recursos o realizar las aclaraciones que resulten pertinentes.

Como cada tarde, en punto de las 18:30 horas, los funcionarios rindieron un homenaje al personal de salud que está en la línea de batalla atendiendo a los pacientes contagiados por COVID-19.

