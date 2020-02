Brinda DIF Acapulco asistencia social a más de 141 mil personas vulnerables

*El organismo trabaja para mejorar calidad de vida de las familias, afirma Adriana Román

Acapulco Gro; a 12 de febrero de 2020.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha logrado mejorar la calidad de vida de las familias al promover acciones que atienden las necesidades de los grupos vulnerables del municipio; hasta el momento se han brindado más de 141 mil servicios de asistencia social, informó la presidenta del patronato, Adriana Román Ocampo.

“Vamos a comunidades y colonias, e incluso en las oficinas de Hogar Moderno donde se les asiste con aparatos funcionales como sillas de ruedas, andaderas y también traemos la campaña de lentes; tuvimos muchísimo éxito y hoy vamos a lograr creo que más campañas para que la gente se acerque, para que la gente tenga ese beneficio porque realmente quien no tenga la visión adecuada ya también se califica como discapacitada, entonces a nosotros como DIF nos importa que la gente logre calidad de vida”, indicó la titular del organismo.

Adriana Román adelantó que se coadyuva con algunas empresas para llevar jornadas visuales a colonias y escuelas; en algunos casos, dijo, hay niños que no pueden tener un desarrollo integral si no ven el pizarrón o si no ven lo que leen. Precisó que el año pasado varias escuelas fueron beneficiadas, y para este 2020 el patronato pretende visitar a más instituciones educativas e integrarlas a los diferentes programas de asistencia social.

Finalmente, invitó a las familias a acercarse al DIF municipal, esto para dar atención inmediata a las demandas y peticiones de personas en situación de calle, personas con discapacidad, en abandono o en estado de vulnerabilidad.

El departamento de asistencia social brinda servicios de área médica, trabajo social, enlace de registro civil, atención a personas en abandono, albergues, por mencionar algunos. En caso de cualquier denuncia o emergencia, pone a disposición el teléfono 4 83 98 12, extensión 111.

