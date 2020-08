Bomberos bloquean calles en Chilpancingo, para exigir la entrega de equipo de trabajo

*Sus demandas han sido atendidas, les responden-

Chilpancingo Gro; a 24 agosto de 2020.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Chilpancingo marcharon y bloquearon la circulación vial de la avenida Ignacio Ramírez, frente a la sede del Ayuntamiento, para exigir la entrega de equipo unidades motrices y equipo de trabajo para sus servicios de emergencias y rescates.

A pesar de la lluvia registrada la tarde de este lunes, los inconformes mantenían el bloqueo hasta las 16:00 horas en espera de una reunión de trabajo con autoridades municipales, quienes al respecto fijaron un posicionamiento en una transmisión de Facebook.

Cabe mencionar que al lugar de la protesta trasladaron las únicas dos unidades oficiales con las que cuentan para prestar sus servicios, las cuales -dijeron- tienen fallas mecánicas que ya fueron reportadas, pero con las cuales estaban atentos para atender cualquier llamado de auxilio.

Aclararon que no estaban “politizando” su protesta y que sus demandas eran justas, además de que “las emergencias se están atendiendo. Estamos alzando la voz y estamos trabajando bajo protesta, pero nos estamos manifestando”.

“Nos estaban queriendo condenar por dejar a la sociedad susceptible, yo creo que siempre han estado susceptible desde que no nos dan equipo y desde que los camiones se descompusieron, no por lo que nosotros estamos haciendo en este momento”, dijo uno de los elementos que no se identificó, y señaló que esa protesta está “todos juntos”.

“Vamos a estar con el movimiento intermitente. Queremos hacer un poco de presión; vamos a buscar otra forma de manifestación que no cause problemas a la población, pero sí que nos den atención, porque es un servicio para la población”, insistió.

En respuesta, el secretario general del Ayuntamiento, Antonio Orozco Guadarrama; el de Finanzas, Wilibaldo Valente Pastor, y la directora de Recursos Humanos, Mariana Delgado Adame, aseguraron que el gobierno municipal ha atendido las peticiones del Cuerpo de Bomberos “dentro de sus posibilidades” y “dando respuesta con el rezago que dejaron administraciones pasadas”.

Durante una transmisión en vivo, desde la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento, Valente Pastor informó que por el Día Nacional del Bombero (el sábado), el gobierno de Antonio Gaspar Beltrán entregó un bono al personal activo, un uniforme de uso diario y los galones de pintura que solicitaban.

“Somos un gobierno de puertas abiertas; escuchamos a la base trabajadora y dentro de nuestras posibilidades cumplimos con los requerimientos. Estamos tratando de sacar adelante el rezago que dejaron administraciones pasadas”, agregó.

Por su parte, Orozco Guadarrama exhortó a los trabajadores a que no permitan que esta institución se contamine. “Los que integran esta área tan importante tienen claro que, por encima de todo, tienen que ponderar la vida y la integridad de las y los ciudadanos, nosotros hemos dado respuesta en todo momento y hemos sido claros de nuestro alcance como administración”, aseguró.

Y la directora de Recursos Humanos, Mariana Delgado Adame, informó que los seguros de vida están garantizados para los bomberos y en vigor desde el 20 de mayo pasado, y sostuvo que esto ya se confirmó con la empresa aseguradora.

Destacó que en el tema de los bomberos fallecidos se ha dado la atención debida a los familiares, y en el caso particular de Héctor Iván Contreras Nava, fallecido hace un año, ya le hicieron entrega a su beneficiaria de los gastos funerarios y del aguinaldo correspondiente. (www.agenciairza.com)

