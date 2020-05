Aplicaran medidas más severas en el municipio de Florencio Villarreal para controlar contagios de Coronavirus

*Esto luego de confirmarse otro caso de contagio

Cruz Grande Gro; a 20 de mayo del 2020 (IRZA).- Luego de confirmarse el primer caso de contagio por coronavirus, el alcalde Wilberth Said García Trujillo advirtió que las medidas de prevención contra esa enfermedad habrán de ser más estrictas, más rigurosas.

García Trujillo, acompañado por la directora de Salud en este municipio, Nélida Gálvez Olea, dijo que habrán de cerrarse todos los negocios, todos los comercios que no sean esenciales y que solo permanecerán abiertos aquellos que expendan productos de la canasta básica y farmacias.

También, añadió, se reforzarán los filtros sanitarios en los accesos a esta cabecera municipal y otras comunidades del municipio para aplicar gel antibacterial a las personas que pasan por esos retenes, se distribuirán cubrebocas y que habrá un mayor control de la movilidad social.

El municipio de Florencio Villarreal, cuya cabecera es esta ciudad, ahora forma parte de los 42 municipios de Guerrero que registran contagios por Covid-19, pero las autoridades municipales esperan que la pandemia no siga avanzando ya que no se abrirá el comercio no esencial ni los sitios turísticos. (www.agenciairza.com)

