Ante probable brote de coronavirus en el Cereso de Ayutla, familiares de reos exigen información

Chilpancingo Gro; a 22 de mayo del 2020 (IRZA).- Familiares de presos que se encuentran en el penal de Ayutla de los Libres acudieron este viernes a esas instalaciones penitenciarias para reclamar información, luego que el jueves se informara del traslado de 3 presos a diversos hospitales porque presuntamente están infectados de coronavirus.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer el jueves que 3 presos fueron trasladados a varios hospitales para su atención médica al presentar síntomas de coronavirus; uno de ellos fue enviado al hospital de Ayutla, donde falleció; otro más al hospital de Ometepec y uno más al hospital “Donato G Alarcón” de Acapulco.

Candelaria Morales Margarita dijo ser esposa del reo Lorenzo Patricio, quien, le dijeron, fue trasladado al hospital “Donato G Alarcón” en Acapulco.

Denunció que del penal sólo salieron algunos policías a decirle que su esposo estaba “bien y que está en Acapulco, pero no nos dicen más, que se lo llevaron para Acapulco porque estaba enfermo”.

Doña Candelaria dio a conocer que el domingo pasado habló vía telefónica con su esposo Lorenzo “y estaba bien, pero ya no nos avisaron en la semana que lo iban a trasladar, que estaba enfermo y queremos saber su estado de salud y los motivos por los que fue trasladado”.

Otra señora que no se quiso identificar dijo que es hermana del reo Gildardo Díaz Pérez y que “está muy preocupada de las condiciones en que se encuentran ahí adentro, queremos información de él, no sabemos si está bien de salud mi hermano y no nos quieren informar nada”.

Familiares de Gaudencio Gálvez también se manifestaron afuera del penal de Ayutla en demanda de información “clara y precisa de lo que está sucediendo al interior y si hay un brote de coronavirus que no está siendo controlado y ha puesto en riesgo a todos los internos”.

Hace un mes tanto la oficina en México de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hicieron un llamado al gobierno federal y de las 32 entidades del país para que revisen sus sistemas y protocolos sanitarios en los penales ante la emergencia sanitaria del COVID-19. (www.agenciairza.com)

