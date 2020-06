Alcalde de Iguala advierte “cerrar todo en la ciudad”, si no hay autocuidado y la ocupación hospitalaria crece durante la nueva normalidad

Iguala Gro; a 26 de junio del 2020.- “Estamos sentados sobre una bomba de tiempo porque con el 65 por ciento de ocupación hospitalaria por pacientes de coronavirus, se cerrará de manera total la ciudad por indicaciones del gobierno federal”, coincidieron en informar el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera y el secretario de Salud Municipal, Javier Ortiz Ibarra.

Durante la conferencia nocturna, el alcalde, Antonio Jaimes señaló que la relajación y el incremento en la movilidad en Iguala es muy alto, todo mundo ya quiere abrir y no se abrirá ningún tipo de negocio no esencial si el semáforo no pasa de color rojo a naranja, porque es una determinación del Consejo Nacional de Salud, misma que adopta el gobierno del estado.

“La gente piensa que esto ya paso, señores estamos arriba de una bomba de tiempo y en cualquier momento vienen olas más fuertes por lo que yo espero que la gente que nos ve y nos escucha, nos ayude a seguir cuidándose y no baje la guardia, porque la intención del gobierno municipal es que esta contingencia nos afecte lo menos posible en la ciudad”, indicó.

Por su parte el secretario de Salud Municipal, Javier Ortiz Ibarra señaló que “algunos negocios se están abriendo por la necesidad económica, no porque tengamos controlada o aplanada la pandemia, la contingencia sigue”.

Para aquellos que ya están con la calentura de “abrir el lunes”, advirtió que si no respetan las reglas y la ocupación hospitalaria por pacientes con coronavirus alcanza el 65 por ciento, significa cierre total.

“Si a partir del 1 de Julio no respetamos las reglas del juego de salir a la calle con todas y cada una de las medidas que estamos presentando a restauranteros, hoteleros, deportistas, como proteger a los trabajadores, uso obligatorio de cubre bocas, de careta facial o protección ocular, y tapetes sanitizadores, gel antibacterial, agua y jabón y la ocupación hospitalaria crece al 65 por ciento es cierre total de la ciudad”, insistió Ortiz Ibarra.

Señaló que la gente debe salir solamente a realizar actividades esenciales porque si están pensando que ya van a salir a festejar, existe la fuerte posibilidad que dentro de 15 días se vuelva a cerrar la ciudad. Si en Iguala no se asumen con responsabilidad las reglas, “vamos a volver a cerrar por indicación federal”.

A los comerciantes recomendó que personas que no lleven cubre bocas deben ser consideradas como personas potencialmente infectadas de coronavirus por lo que hizo un llamado a los propietarios de negocios no esenciales, no es una discriminación que no se le permita entrar a lugares cerrados.

Dijo que la reincorporación será gradual.

