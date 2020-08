Adeuda Secultura el pago a los artistas que acudieron al Cervantino en el 2019

Foto y texto cortesía de: Baltazar Jiménez Rosales

Chilpancingo Gro; a 20 de agosto del 2020.- A 10 meses de que se llevó a cabo la edición número 47 del Festival Internacional Cervantino, en el estado de Guanajuato, en el que Guerrero fue el estado invitado, la Secretaría de la Cultura, que encabeza el escritor Mauricio Leyva Castrejón no le ha pagado a los artistas y creadores de arte que acudieron.

Si bien el reclamo del pago a nombre de sus compañeros músicos lo hizo Fernando Tavira Peralta, integrante del grupo de música tradicional de la Tierra Caliente “Hermanos Tavira”, ya que por la crisis en que la pandemia del coronavirus metió a la población en general, este es un sector que más ha sido golpeado, se sabe extraoficialmente que no es únicamente a esta connotada agrupación a la que no se le han cubierto sus honorarios si no que en la misma circunstancia están bailadores, fandangueros de Tixtla, de Costa Chica, entre otros creadores de arte que fueron contratados por la Secretaría de Cultura y que hasta el momento sólo han recibido largas y más largas.

Así, cansado de los pretextos, Tavira Peralta utilizó su cuenta de Facebook para hacerle el reclamo del pago a Mauricio Leyva Castrejón, como secretario de Cultura y en el comentario que hizo a través de este medio recalca que es precisamente entre este funcionario y el encargado de las Finanzas de la dependencia, Juan Martínez, que “se perdió el $$$”.

Entrevistado vía telefónica, el mayor de los “Hermanos Tavira” recalca que no reclama el pago por él de forma personal sino por sus compañeros músicos e incluso bailarines: “afortunadamente, tengo mi trabajo honorable y recibo mi salario de ingeniero cada mes, pero los músicos que se dedican a esto pues viven al día con esto de la música y desde mi punto de vista no se vale que no se les pague a mis queridos músicos el sueldo por cada presentación que se realiza. La música también es un trabajo tan honorable como el de estos administradores que con engaños y promesas convencen a las agrupaciones a presentarse y jamás realizan los pagos”.

Tavira Peralta mencionó que previo a este comentario que subió a su cuenta de Facebook, le envío al secretario de Cultura, Mauricio Leyva Castrejón, un mensaje a través del “Messenger”, por el cual como única contestación recibió un: “enterado, vamos a dar seguimiento al tema”.

La edición número 47 del Festival Internacional Cervantino se llevó a cabo del 9 al 27 de octubre del año pasado y Guerrero acudió como estado invitado, por lo cual llevó el famoso fandango guerrerense y lo más vistoso de la cultura guerrerenses, para lo cual la Secretaría de Cultura contrató desde grupos musicales tradicionales como los propios Hermanos Tavira, así como fandangueros de Tixtla, de la Costa Chica, grupos de ballet folklórico, trovadores y cantantes, entre otros.

Respecto a la situación particular del Grupo “Hermanos Tavira”, Fernando Tavira Peralta señaló que en lo personal debido a que tiene otra forma de vivir —es ingeniero— no le dio mucha importancia al retraso en el pago, pero el problema es que los pretextos y argumentos se prolongaron por 10 meses.

No obstante, al ver que definitivamente no hay para cuando la Secretaría de Cultura cubra el pago, decidió cobrar a través del “Facebook” principalmente por la difícil situación generada por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus: “en lo personal me gusta mucho representar a mi estado y es muy bonito, pero al final el artista no vive del aplauso o de pisar esos escenarios, porque hemos tenido oportunidad de pisar escenarios también en Europa donde en realidad nos han tratado como lo que somos, se nos aprecia mucho en Francia, donde se aprecia y se le da el lugar al artista. Sí es cierto, el artista goza de lo que hace, pero no vive de ello”.

Dijo que en el Grupo Hermanos Tavira varios de sus integrantes tienen otros trabajos por lo que no viven estrictamente de la música, “pero sí hay miembros del grupo y algunos bailadores que se dedican y viven de esto, por lo que no es justo que se les dé este trato y lo hablo tanto por las personas que nos acompañan en el baile, que no necesariamente son de mi familia, y también por mis hermanos que son personas preparadas, pues incluso uno de ellos tiene Maestría en Educación Artística… son tan preparados como cualquier otra persona”.

Indicó también que se decidió a reclamar el pago porque en un documento de Transparencia Ciudadana se establece que en el Grupo Hermanos Tavira la Secretaría de Cultura del gobierno del estado se gastó 350 mil pesos, lo cual “nos causa extrañeza; yo entiendo que el gobierno tiene gastos de transportación, comida, pero no creo que en hospedaje y gastos de transportación se hayan gastado 350 mil pesos con nosotros, ya que no hemos recibido ninguna remuneración por esa presentación que están reportando como gobierno estatal por los Hermanos Tavira”.

El músico calentano lamentó que en México la profesión de la música no sea bien vista, por lo que pidió cambiar la mentalidad y darle su lugar a las personas que se dedican a la cultura: “somos un estado rico en arte, en música, en pintura, y eso lo demostramos en el Cervantino. Hay que darles su lugar a todos los creadores de arte; la cultura no es un relleno, la cultura engrandece a un país, a un estado y mientras haya cultura seremos un estado con valores y situaciones como la inseguridad se tienen que acabar”.

Lamentó la indolencia de funcionarios como Mauricio Leyva Castrejón sobre todo en estos días en que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus golpeó severamente al sector de los músicos, “situación que yo veo con mis hermanos que se dedican exclusivamente a la música. No hay trabajo, ahora las presentaciones son a través de “las redes” y un músico tiene que cubrir su alimentación, la de su familia; es muy difícil y por esto mismo hay compañeros que han tenido que vender sus instrumentos musicales o equipo de trabajo. Yo lo veo con mi hermano, quien a pesar de ser una persona preparada, porque además de ser músico es ingeniero, no la está pasando bien porque él decidió dedicarse 100 por ciento a la música, es un creador de arte y está demostrado en lo que toca la Filarmónica, que es autoría de él y no se me hace justo que traten así a un músico”.

No obstante, esta situación que padece el Grupo Hermanos Tavira, también lo están sufriendo los fandangueros, músicos y cantantes, incluso de otros géneros que fueron contratados por la Secretaría de Cultura para representar a Guerrero en la edición 47 del Festival Internacional Cervantino, pues tampoco les han pagado.-

Es más, también se sabe de forma extraoficial que hay creadores de arte a los que la Secretaría de Cultura que encabeza Mauricio Leyva Castrejón, no les ha pagado desde hace cuatro años, en tanto que a aproximadamente 60 maestros de las Orquestas del Sistema Renacimiento, todavía les debe entre uno y tres meses correspondientes al primer semestre del año pasado.

