Acapulco podría requerir préstamo superior a 300 mdp para salarios y aguinaldos de trabajadores en diciembre: Javier Solorio

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 21 de mayo del 2020.- El síndico administrativo del Ayuntamiento en Acapulco, Javier Solorio Almazán, dejo entrever que podría requerirse un préstamo superior a los 300 millones de pesos, para cubrir salarios y aguinaldos de los trabajadores en diciembre, debido a la baja recaudación que se tiene y sobre todo por el enorme pago mensual que se realiza a los bancos por la deuda reestructurada en 2014.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa virtual, el funcionario añadió que otro factor que podría incidir en que el Ayuntamiento de Acapulco tuviera que recurrir a un préstamo tan elevado con alguna institución bancaria, sería la baja en las participaciones federales que recibe periódicamente, lo cual podría ocurrir en caso de continuar agravándose la crisis financiera derivada por la emergencia sanitaria para controlar la propagación de coronavirus.

“Hay que recordar que, si el año pasado que no teníamos esta clase de problemas, el ayuntamiento tuvo que solicitar un préstamo superior a los 200 millones de pesos, para poder cubrir en tiempo en forma con sus compromisos laborales, ahora el riesgo es muy alto por la crisis y de continuar así, se tendría que solicitar al congreso la autorización para contratar este nuevo empréstito”.

Sobre su propuesta de realizar una nueva reestructura de la deuda que tiene el Ayuntamiento con el banco Interacciones, y que en el periodo de cinco años (2014-2019), solo se han pagado alrededor de 58 millones de pesos al capital principal que era de 459 millones, más unos 213 millones de pesos de intereses, solo ha podido presentar el punto de acuerdo “porque lamentablemente no ha habido sesión de cabildo con el argumento del peligro que representa el coronavirus”.

“La verdad es que no entiendo porque no se ha realizado ninguna sesión de cabildo. Entiendo que por lo que representa el Coronavirus hay que tomar todas las medidas preventivas necesarias, pero eso no significa que no se pueda realizar la sesión respetando todos los protocolos de higiene necesarios”, dijo.

Puntualizó que con su propuesta no se pretende ni aumentar la deuda que ya se tiene, y tampoco incrementar el plazo para pagarla, sino encontrar mejores condiciones con otros bancos en los que incluso podría estar Banobras, para que el Ayuntamiento de Acapulco pueda cubrir ese adeudo sin colocar en riesgo los recursos de las próximas tres administraciones.

