Acapulco es un paraíso seguro para el turismo: Basilio Talavera

*El puerto registra este viernes un 16.6 por ciento en ocupación hotelera

Acapulco Gro; a 24 de julio de 2020.- Acapulco es un paraíso seguro, donde los turistas desarrollan sus actividades con un blindaje sanitario en hoteles, restaurantes y playas, señaló el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera.

El titular de la Sectur-Acapulco dijo que se realizan diversas acciones para que los visitantes arriben a este destino de playa con la confianza de que se aplican lineamientos de higiene para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19.

“Con el programa que la alcaldesa Adela Román Ocampo ha presentado, se le puede garantizar a los visitantes seguridad sanitaria. Hoy no va a ser fácil viajar a cualquier destino, cuando no les brindemos esa garantía de espacios desinfectados y limpios como las playas, los hoteles, los restaurantes y todo lugar donde el turista desarrolle sus actividades, no vamos a recuperar al turismo”, comentó el funcionario municipal.

Recalcó que los tres órdenes de Gobierno trabajan de manera coordinada para poder garantizar la estadía de los turistas y que no haya más contagios, condición que evitará retornar al color rojo en el semáforo epidemiológico.

Asimismo, Basilio Talavera mencionó que este viernes Acapulco registró el 16.6 por ciento de ocupación hotelera, siendo la zona Diamante la preferida con el 19.2 por ciento, la Dorada acaparó 16.9 puntos porcentuales y la Tradicional el 4.5 por ciento. Mientras que en la ocupación condominal la zona Dorada registró el 30 por ciento y la zona Diamante el 34.

Este destino de playa podría tener una ocupación hotelera de 22 por ciento durante el presente fin de semana.

La administración municipal que encabeza Adela Román Ocampo mantiene acciones coordinadas entre las dependencias operativas del Ayuntamiento, para vigilar que se cumplan las medidas sanitarias aprobadas por el Cabildo, sin descuidar la atención de los servicios públicos en todo el municipio.

