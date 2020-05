A pesar de aumentar al doble el número de muertos por Covid-19, la gente no se cuida y sigue en las calles de Iguala

Iguala Gro; a 19 de mayo del 2020.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, reiteró que estos momentos que se viven son críticos, no solo para este municipio, sino para todo el país, debido al aumento en las cifras de casos positivos y decesos por Covid-19.

Lamentó que, a pesar de que en este municipio el número de muertos por esta enfermedad alcanzo las 33 víctimas y los casos positivos suman el doble, la gente no hace caso por mantenerse en sus casas y sigue llenando las calles del centro de la ciudad.

Durante su conferencia virtual que realiza todas las noches, Jaimes Herrera agradeció el apoyo de la Operadora Romerson por la donación de cubrebocas, e informó que llevaran a cabo la primera entrega de 500 cubrebocas lavables en el centro de la ciudad, con el objetivo de que ningún igualteco que se encuentre en la calle carezca de esta protección.

“Con el apoyo del DIF Iguala y la Secretaría de Desarrollo Social, estamos recordándole a la gente sobre la importancia de usar el cubrebocas de manera permanente, así como lavarse frecuentemente las manos, usar gel antibacterial y mantener una sana distancia”.

El primer edil informó también que sostuvo una reunión con los comerciantes no esenciales, a los cuales se les reiteró que el exhorto que prohíbe su operación durante la emergencia sanitaria “no es una decisión de nosotros, sino una cuestión del gobierno federal”, y que, por la reciente aceleración de más casos positivos y fallecimientos, no se puede abrir este sector económico en tanto no disminuyan las cifras.

“Les dijimos muy claro que deberán esperar a las recomendaciones que marque el gobierno federal y estatal para la reapertura de los negocios no esenciales en la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Salud Municipal, Javier Ortiz Ibarra, informó que este martes fue el de mayor aceleración, porque “se dobló el número de muertes tan solo en un día y, aun así, la gente sigue en las calles porque la movilidad no ha disminuido”.

“Iguala es de las ciudades con mayor letalidad asociada a las cifras. Apretamos las estrategias o empezamos a tomar medidas más severas, el esfuerzo que se ha hecho es mucho, el desgaste es demasiado y falta mucho aún”, dijo.

Agrego que la Unidad Covid-19, está a la espera de la autorización de arranque, por lo que este fin de semana “podríamos iniciar con las actividades con las 40 camas que se tendrán”, pero también, debemos pedir a la ciudadanía, que ponga su granito de arena y eviten salir a las calles, hacer reuniones y no retar a este virus, para evitar contagios masivos y éste se propague”.

