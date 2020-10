Recomienda IMSS consumir vitamina c para prevenir o combatir resfriado común

Acapulco Gro; a 27 de octubre del 2020.- Un consumo adecuado de fruta y verduras, ricas en vitamina C, son primordiales para evitar infecciones respiratorias de tipo viral, como la gripe, catarro o resfriado común.

A partir del periodo otoñal comienzan los cambios bruscos de temperatura, y aunque se trata de padecimientos controlables, algunos casos pueden presentar complicaciones, según el estado inmunológico del paciente, explicó Edgar Bernardino Ávila, médico de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero.

Los cítricos y verduras de color verde deben ser incluidos en nuestra alimentación diaria, y formar parte de nuestras comidas básicas o las colaciones, de acuerdo a nuestros horarios de consumo de alimentos.

“Siempre se recomienda los alimentos ricos en vitamina C, estamos hablando de los cítricos o las verduras verdes, que contienen vitamina C; de igual manera se recomienda ingerir los líquidos templados, no fríos, porque el cuerpo tiene una temperatura y al ingerir alimentos fríos se genera una alteración”, comentó.

Una persona con un buen estado de salud tiene elementos para defenderse cuando su cuerpo recibe una infección viral respiratoria, debido que activa sus defensas contra el virus causante de la enfermedad, y en ocasiones no es necesario administrarle antibióticos.

Los síntomas de la gripe común son considerados de gran molestia para el enfermo, como malestar general del cuerpo, fiebre, obstrucción y escurrimiento nasal abundante, congestión, enrojecimiento e irritación de nariz, estornudos contantes y lagrimeo.

Al identificar síntomas de enfermedad respiratoria, el médico recomendó acudir inmediatamente a los Módulos de Enfermedades Respiratorias (MER) para ser valorados y recibir la atención médica conveniente.