Brinda IMSS Guerrero detecciones tempranas de cáncer de mama

Acapulco Gro; a 06 de mayo del 2021.- En el marco de la recuperación de servicios y con el objetivo de prevenir a tiempo el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero realizará mastografías en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 y UMF No. 26.

Personal médico del Seguro Social destaca la importancia de que las mujeres derechohabientes soliciten información en los módulos de medicina preventiva de su adscripción, en donde les podrán agendar la cita para el estudio.

Para las derechohabientes de la UMF No. 9 y 26 de Acapulco, las actividades se desarrollarán el sábado 08 de mayo, en las instalaciones de la UMF No. 9, en donde se ubicará una Unidad Móvil.

Enseguida, a partir del 11 de mayo, esta misma unidad móvil se trasladará por lo que resta del mes a la UMF No. 26 para la atención de las derechohabientes con esa adscripción.

Las derechohabientes de la UMF No. 2 pueden ser referidas de esa unidad al Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero” para la realización de su mastografía; mientras que las derechohabientes de la UMF No. 28 y 29 serán atendidas en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

Una vez agendada su cita en el módulo de PREVENIMSS, al acudir a que le realicen su mastografía, es necesario que la derechohabiente acuda con su carnet de citas, además debe evitar el uso de desodorante, perfume o talco.

Los médicos del IMSS recomiendan a las mujeres derechohabientes, solicitarla a su médico familiar y realizársela a partir de los 40 años y hasta los 69 años, ya que en este grupo de edad se instalan la mayoría de los tumores malignos.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a la unidad móvil de mastografía.

Se reitera la importancia también del uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia, de preferencia acudir solo la persona que recibirá la atención preventiva de salud.