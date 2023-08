Vídeo: Denuncia Félix Salgado campaña de desprestigio contra la gobernadora por parte de políticos y comunicadores

El Senador morenista exigió respeto para la vida personal de toda su familia y de manera particular para la de la mandataria.

Acapulco Gro; a 06 de agosto del 2023.- El Senador Morenista Félix Salgado Macedonio denunció una campaña de desprestigio en contra del gobierno que encabeza su hija Evelyn Salgado Pineda, por parte de políticos y comunicadores.

A través de un vídeo que difundió en sus redes sociales en el cual omitió decir nombres o apellidos, Salgado Macedonio acusó que con esa campaña pretenden “meterse en la vida privada de la mandataria estatal”, por lo que exigió respeto para la vida personal de toda su familia y de manera particular para la de ella (Evelyn).

“Se han reunido. Se han juntado los contras políticos que quisieran descarrilar a esta administración de la cuarta transformación. Cuando no es una cosa es otra. Ayer (sábado) se reunieron un grupo de políticos y comunicadores en un conocido restaurante de Acapulco, y acordaron echarle una campaña de desprestigio de la gobernadora y su familia”, dijo.

El senador morenista consideró que “los argumentos que tengan en contra de ella que los esgriman, que los digan, pero no meterse con la familia, no meterse con sus seres queridos, porque eso es sagrado y no debe de ser así, ni meterse en su vida privada; las vidas privadas se deben de respetar, máxime cuando se trata de una mujer. El hombre debe saber ser hombre y respetar a la mujer”.

Afirmó que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda va bien y está calificada como una de las mejores mandatarias que tiene México, y preguntó; ¿Cuándo antes en Guerrero había estado bien calificado un gobernador?, cuando llegaban al número 15 hacían fiesta; Evelyn ha ocupado los primeros lugares de los gobernadores mejor reconocidos en México”.