Usar cubrebocas y mantener sana distancia para disminuir contagios, reitera el gobernador Astudillo

Anuncio

*El secretario de Salud Carlos de la Peña presenta el informe técnico del avance de la pandemia

*No hay prohibición, es restricción de la movilidad en el transporte para evitar contagios

Chilpancingo Gro; a 11 de agosto del 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en su llamado a la población a seguir las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia como parte de las acciones para reducir los contagios de Covid-19.

Acompañado de los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; de Salud, Carlos de la Peña Pintos; de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona y el delegado Federal, Iván Hernández Díaz; Astudillo Flores mencionó que, respecto al inicio de clases presenciales, siguen los preparativos para intentar regresar a las aulas, “nosotros hemos tratado de conocer la opinión de los ciudadanos sobre este regreso”.

En la presentación del informe técnico diario, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que se registraron 703 nuevos casos y 3 mil 894 casos activos que se localizan principalmente en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Ometepec, Chilapa, Iguala, entre otros.

Añadió que permanecen hospitalizados 509 pacientes, 43 graves y 86 intubados, lo que representa una ocupación de camas del 65 por ciento y un 41 por ciento en el uso de ventiladores, en lo que va del mes de agosto han fallecido 327 personas, un promedio diario de 32.7 defunciones.

En su intervención, el delegado Federal de los programas Sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz puntualizó que ayer en el estado se vacunaron a 57 mil 821 personas, “estos logros tienen que ver con la colaboración de los tres niveles de gobierno”.

Añadió que en esta jornada de vacunación a mayores de 18 años en Acapulco se fijó una meta de 108 mil 947, donde se vacunaron 105 mil 541 personas, una cobertura del 96 por ciento.

Continúa la aplicación de la vacuna en 28 municipios en las regiones Norte y Costa Chica, además Guerrero recibió 116 mil 700 dosis que se programarán para las regiones Centro y Costa Grande.

Se informó que en la movilidad nocturna hay restricción más no prohibición.

Aclaró que quienes tengan que usar el transporte público por emergencia o por motivos laborales podrán transitar.

“Es importante que la gente sepa que no es una prohibición, es una restricción, el objetivo de esta medida es reducir la movilidad, de eso se trata, de en estos 14 días bajar la movilidad, si a las 11 están cerrados los bares, los restaurantes, centros comerciales, tiendas de autoservicio, gimnasios, casinos, si no es esencial, si no es una emergencia, evitemos estar circulando”, añadió.