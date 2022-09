Transporte público “Violeta” solo para mujeres en Acapulco y Chilpancingo

Anuncio

*Con operadores capacitados se puso en operación la primera fase con 50 taxis, 18 urvans de Chilpancingo, así como otras unidades en Acapulco.

Chilpancingo, Gro., 20 de septiembre del 2022. – Para fortalecer y garantizar la seguridad e integridad de las mujeres en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha la primera fase del programa “Transporte Violeta”, con el servicio de 50 taxis preferentes, 18 urvans de las nueve de las principales rutas de Chilpancingo, además de cuatro unidades de Acabús y cuatro camiones urbanos de Acapulco, que serán de uso exclusivo, seguro y sin acoso para niñas y mujeres.

“Nuestra convicción y compromiso con todas las mujeres de Guerrero es absoluto, no es a medias tintas, no es nada más en el papel, no es nada más en el discurso, se ha demostrado con hechos y acciones contundentes por su seguridad, por su tranquilidad y su integridad en todo momento y en todos los espacios, es por eso que, damos el banderazo de salida a la primera fase de implementación del “Transporte Violeta”, exclusivo, seguro y sin acoso para las mujeres”, afirmó la gobernadora.

Estas unidades del “Transporte Violeta” público serán espacios seguros para las mujeres con operadores capacitados y certificados con exámenes toxicológicos y psicométricos, que son parte de los componentes del Protocolo “Violeta”, que se instauró por el gobierno de Guerrero como una estrategia integral para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el evento realizado en la Casa del Pueblo, con el gremio transportista, así como representantes populares y la sociedad civil organizada, Evelyn Salgado, firmó el decreto para la creación del programa de “Transporte Violeta en Guerrero”, con la Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Feminicida del Gobierno de México, Flor Dessiré León Hernández, como testigo de honor.

La mandataria estatal, explicó que se trata de una estrategia integral para garantizar un transporte exclusivo y seguro para mujeres, que incluye, además, una campaña permanente de comunicación con el mensaje de paz y seguridad para las mujeres e implica la designación de unidades seguras con video vigilancia y geolocalización vinculados a los centros de monitoreo del C4 y C5 para la tranquilidad de las usuarias del transporte público.

En el marco del Protocolo Violeta, la gobernadora, también entregó tres patrullas para reforzar las capacidades de la Policía Estatal, durante el banderazo de salida de las unidades de transporte público Violeta en Chilpancingo y Acapulco con cromáticas identificables para las usuarias, garantizando un orden en estricto apego a la Ley.

“Este es un compromiso que va más allá, también existe esta gran revolución de conciencias en el estado con perspectiva de género y con la seguridad de todas las mujeres como prioridad”, afirmó la mandataria estatal a tiempo de reconocer el trabajo de los colectivos de mujeres feministas en Guerrero, abrazando y luchando por los derechos de todas las mujeres.

En el evento, Yesenia Valdez Sotelo, operadora de transporte público, a nombre de los transportistas, reconoció el trabajo de la gobernadora por emprender acciones y programas contra los constantes abusos que día a día viven las mujeres, así como promover la cultura de protección para resarcir el acosos, siendo un ejemplo a seguir en el país.

Por su parte, la Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Feminicida del Gobierno de México, Flor Dessiré León Hernández, destacó que la ola violeta en Guerrero es una propuesta integral para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres y cuenta con el respaldo de la federación por la vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas y por una movilidad con perspectiva de género, haciendo de esta entidad, un estado donde toda mujer y niña pueda caminar tranquilamente.

Asistieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el senador Félix Salgado Macedonio; la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; la Presidenta del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez; el comandante de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila; el comandante de la 35 zona Militar, Enrique Martínez López; el secretario Técnico de la Gobernadora, Pablo Gordillo Oliveros y la Directora de Proyectos Estratégicos de la SEDATU, Mabel Almaguer Torres, entre otros funcionarios estatales y federales.