Tenemos que ir de la mano, de manera equitativa para lograr el avance y desarrollo de todas las regiones: Evelyn Salgado

*Anuncia inversiones para estos municipios

“Jamás me imaginé tener una vivienda así. La llevamos en nuestro corazón”, agradecen los beneficiarios

Atoyac de Álvarez Gro; a 29 de junio de 2023.- “No podría haber avance, no podría haber desarrollo y no podría haber Cuarta Transformación si no avanzan todas las regiones de la mano. Tenemos que irnos de la mano todos los municipios para que ninguno se me quede atrás y nadie se quede fuera, por eso el presupuesto se trata de hacerlo equitativo y que alcance para todas y para todos”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de 185 apoyos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, en el que se invirtieron más de 10 millones de pesos para dotar de un espacio digno a las familias que más lo necesitan de Atoyac y Benito Juárez.

En compañía de las alcaldesas de Atoyac, Clara Bello Ríos y de Benito Juárez, Glafira Meraza Prudente, la gobernadora reiteró que este tipo de acciones que se realizan de la mano con los ayuntamientos, buscan que la justicia social llegue a todas las comunidades, impulsando una transformación desde fondo. “Estamos transformando todas y cada una de las comunidades, lo hacemos con programas, lo hacemos con acciones puntuales”, agregó.

Durante su mensaje, Salgado Pineda anunció una serie de acciones en materia de infraestructura carretera y educativa, apoyo social, ampliación de la red eléctrica, programa de alimentación, Pensión Guerrero, entre otras, que buscan contribuir a mejorar el nivel de vida de la población a través de estrategias dirigidas a promover el desarrollo.

En este sentido detalló que, como parte del programa se Mejoramiento de Vivienda, se beneficia con 148 acciones y una inversión de 8.5 millones de pesos para la comunidad de El Paraíso y la colonia 18 de Mayo en Atoyac. Mientras que, para el municipio de San Jerónimo, se generaron 37 acciones, con inversión de 2.1 millones de pesos para la comunidad de Las Tunas y la colonia Villahermosa.

“Hoy es diferente, hoy quiero que todas las regiones estén adelante, estén avanzando. La Montaña, la Sierra, las costas, Tierra Caliente, Acapulco, ¿y saben por qué?, porque más allá de todo el amor que le tengo a la tierra donde nací, más allá de todo el amor por supuesto que le tengo a la tierra de donde son mis abuelos y mis padres, uno también es de donde se le quiere y yo siento el cariño aquí de la Costa Grande”, puntualizó.

De igual manera explicó que para este año, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (Igife), tiene programada una inversión de 6.1 millones de pesos; por parte de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), en Atoyac se generaron acciones como la rehabilitación de la última etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con 4.6 millones de pesos, la construcción del Alcantarillado Sanitario del Ticuí, con más de 35 millones de pesos y la construcción del Alcantarillado Sanitario de El Paraíso, con una inversión similar.

Adicionalmente se tiene prevista la obra de construcción de agua potable de El Edén, con inversión superior a los 4.12 millones de pesos. Mientras que, en el municipio de Benito Juárez, se están iniciando la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua, con una inversión de más de 19 millones de pesos. “Los principales problemas en los municipios son el agua, el drenaje, la basura, por eso los vamos a apoyar con mucho cariño”, añadió.

En su participación, la presidenta municipal de Atoyac agradeció a la mandataria estatal todo su apoyo y compromiso, pues este trabajo a favor de la población permite acortar brechas. “Yo quiero decirle que estoy muy agradecida con usted, porque las ocasiones que yo he tocado las puertas del gobierno del estado para poder traer más recursos y más obras, beneficios, programas, proyectos al municipio de Atoyac, se han abierto las puertas”, dijo.

En este evento, la mandataria recibió el agradecimiento de los beneficiarios, como el señor Cayetano Martínez Castillo de El Paraíso, quien expresó su beneplácito por contar con un hogar digno en donde habitar. “Hoy jamás me imaginé tener una vivienda así, que realmente le hace honor a su nombre, vivienda digna. Hoy es un lujo para nosotros abrir una puerta, tener una llave, correr una ventana; realmente gracias gobernadora. Hoy la llevamos en el corazón”, dijo.

Por otra parte, el titular de la Capaseg, Facundo Gastélum Félix anunció que para el 2023, como parte de la inversión anunciada por la gobernadora, se tienen proyectados recursos por el orden de los 80 millones de pesos, en 16 obras que beneficiarán a 21 mil 89 habitantes.

Asistieron a este evento la secretaria del Bienestar, María del Carmen Cabrera Lagunas; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Yanelly Hernández Martínez; el diputado federal, Luis Edgardo Palacios Díaz; el diputado local, Fortunato Hernández; la beneficiaria Leticia Carbajal Jiménez, entre otros asistentes.