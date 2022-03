Supervisa Secretaría de Salud Guerrero que Centros de Salud cumplan con la atención a la población

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 14 de marzo de 2022.- En recorrido de supervisión en comunidades de la región Centro, la secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro visitó al Centro de Salud Amojileca, donde conminó al personal del hospital a cumplir con su jornada laboral.

Reiteró que se debe trabajar en la ruta de garantizar los servicios de salud de manera gratuita con responsabilidad y honestidad en bien de la población.

En compañía del comisario de la localidad, Rubén Manuel Lorenzo Abarca y el comité de salud local; Aidé Ibarez enfatizó que la salud es un derecho humano por lo que se debe estrechar coordinación con las autoridades locales, municipales y estatales, para que nadie se quede sin atención médica o sin medicamentos. Ibarez Castro, dijo que es importante que la población no derechohabiente solicite el Carnet de Salud para el Bienestar, el cual permitirá mejorar el servicio de salud de manera gratuita y que el no tenerlo no impedirá que se brinde la atención, en ninguna unidad de salud.

Recalcó la importancia de contar con un comité de salud que conozca su función y responsabilidad en su localidad, por lo que invitó a la población a involucrase con los programas, así como de participar activamente en las jornadas de salud que la Secretaría de Salud lleva a cabo a lo largo del año, así como ser vigilantes del servicio que se presta en la localidad.

Al recorrido, asistió la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro, Selene Ocampo Vargas; la directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Erika Salgado García y la titular de la Unidad de Transparencia, Teresa Alarcón Flores.