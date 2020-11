Suman 20 obras para la comunidad de Las Vigas

*Agua potable para Las Vigas.

San Marcos Gro; a 26 de noviembre del 2020.- Inician los trabajos de rehabilitación del sistema de captación y bombeo en la comunidad de Las Vigas, acciones que garantizarán que cientos de hogares puedan contar con el vital líquido de forma constante.

El Presidente Municipal, Tomás Hernández Palma; en compañía del comité responsable de la distribución del agua potable; el comisario, Anselmo Ignacio Carmona; el comisariado, Arquímedes Sandoval Vázquez y pobladores, dieron el banderazo inicial a los trabajos de desazolve del cárcamo, rehabilitación del sistema de bombeo, entre otras acciones que permitirá restablecer en menos de un mes el servicio en la comunidad.

En su intervención, el ciudadano, Cristóbal Salado Agatón; expresó su agradecimiento a Tomás Hernández Palma, por la solidaridad y disposición que ha tenido para con el pueblo de Las Vigas.

“Reconocer el trabajo del amigo Tomás Hernández Palma, para la gente de Las Vigas, en verdad que no esperábamos menos de él, sin duda más de 20 obras ha hecho en lo que va de su periodo, algo histórico, sumado a ello, que en esta administración no hay ningún represéntate en el cabildo de nuestra comunidad, no queda más que reconocer el cariño que Palma le tiene a Las Vigas, y decirle que es bien correspondido y aquí estaremos pendientes de lo que sigue” dijo Salado Agatón.

Asimismo, el comisario municipal, Anselmo Ignacio Carmona, dio a conocer, que es la primera vez que se atiende puntualmente las necesidades de la gente, en materia de agua potable, alumbrado público, drenajes y recolección de basura.

“Licenciado Tomás Hernández Palma, estamos satisfechos con el trabajo que ha realizado a favor de Las Vigas; gracias por la obra que ha iniciado, porque en verdad era urgente y necesaria, la gente no puede vivir sin el agua, esperamos que se concluya pronto y que siga trayendo más obras en beneficio nuestro pueblo, no habíamos sentido tanto apoyo por parte de las autoridades como con el amigo Palma, gracias y cuente con nosotros para lo que usted necesite, siéntase en su casa y siempre será bienvenido en esta comunidad donde se le estima de corazón” comentó, el comisario Anselmo Ignacio Carmona.

Finalmente, Tomás Hernández Palma, dijo, que será en poco tiempo cuando concluyan los trabajos rehabilitación del sistema de bombeo y captación y así poner fin al problema de desabasto de agua potable en la localidad de Las Vigas.