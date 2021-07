Suma administración estatal las 130 calles que se han construido en Chilpancingo

Chilpancingo Gro; a 02 de Julio del 2021.- En gira de trabajo del gobernador Héctor Astudillo Flores, en la capital de Guerrero, inauguró la pavimentación de la calle de acceso a la colonia Leonardo Bravo y Ampliación José María Pino Suárez con lo que se suma a las 130 calles que se han construido en Chilpancingo, han cambiado completamente la imagen y la calidad de vida de la capital del estado.

Acompañado de su esposa Mercedes Calvo de Astudillo y miembros de su gabinete que entregaron también una serie de apoyos, consideró que la inauguración de la pavimentación de la calle de acceso a la colonia Leonardo Bravo y Ampliación José María Pino Suárez en esta capital, permitirá un mejor acceso peatonal y vehicular a estos asentamientos humanos. Esta obra beneficia de 187,251 habitantes.

Cabe destacar que en el mandatario estatal fue recibido con calidez y hermandad , ya que vecinos y vecinas de este colonia han sido apoyados y respaldados para mejorar la imagen de la zona, desde los inicios en la política de Astudillo Flores.

Recordó que junto a Tulio Pérez Calvo, secretario de finanzas fundó en 1987 la colonia CNOP Sección C y organizaron la creación de las colonias Leonardo Bravo y José María Pino Suárez: “Regresar con obras que ayuden a la gente me llena de orgullo, emoción y me motiva a seguir trabajando” , dijo.

En su oportunidad, el director general de CICAEG, Javier Taja Ramírez, señaló que con esta obra, son más de 130 calles que se pavimentaron en Chilpancingo, y que la obra inaugurada este día, consta de 110 metros lineales, 220 metros de guarniciones y banquetas, y 110 metros lineales de drenaje y agua potable, con una inversión total de 1.4 millones de pesos.