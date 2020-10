Si se utilizara bien, el dinero de los gobiernos debería generar riqueza: Carlos Reyes Torres

De poco sirve que Guerrero sea primer lugar en la producción de Jamaica, de coco y de mango, si los productores no tienen calidad de vida.

Chilapa Gro; a 18 de octubre de 2020.- Si se utilizara bien el dinero del gobierno federal, estatal y municipal, debería servir para generar riqueza, expresó el dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense, Carlos Reyes Torres.

De visita en Chilapa, donde recibió el respaldo del regidor Pedro Soria Hernández, Reyes Torres criticó que el dinero público no se invierta en la gente que está trabajando y requiere un impulso económico para generar producción y riqueza.

“Si se sigue gastando dinero sin sentido, los guerrerenses van a seguir en la pobreza que siempre hemos tenido y ésta se va a ir agudizando”, advirtió.

El ex alcalde de La Unión reflexionó que, de poco sirve que Guerrero sea primer lugar en la producción de Jamaica, de coco y de mango, si los productores no tienen calidad de vida. “¿De qué sirve que seamos el primer lugar si su producto no vale y viven en condiciones de pobreza?, cuestionó.

Refirió que, en sus recorridos por las regiones, los artesanos le han expresado que necesitan mercados para sus productos, “los campesinos quieren que el campo se tecnifique y que ya no estemos esperando las lluvias, sino, donde veamos condiciones, se puedan poner distritos de riego para elevar nuestra producción”.

Carlos Reyes dijo que conoce a productores de mango que han tirado hasta 20 hectáreas porque el producto no tiene precio, “porque no es negocio y no sacan los gastos que le meten a la huerta”.

Agregó que la demanda, es que industrialicen estos productos para que tengan más valor, “no se requiere sembrar un árbol, los que somos de campo sabemos que levantándose muy temprano y llevando tortillas con frijoles, uno trabaja todo el día y levanta su huerto, pero la solución es que el producto valga”, dijo.

Lamentó que se realicen obras millonarias a las que incluso la gente se opone; puso como ejemplo los parques lineales en la capital del estado, donde el principal reclamo es la falta de abasto de agua potable.

Lo acompañaron en el Presídium, Raymundo García Gutiérrez, diputado federal; Fabiola Rafael Dircio, diputada local por el distrito 26, el regidor Pedro Soria Hernández y la excandidata a diputada por el distrito local 25, Aracely García Lagunas.