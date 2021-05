Semáforo Verde requiere de mayor responsabilidad: Dela Peña

*Se toman las medidas pertinentes para garantizar la salud del personal del Poder Ejecutivo en el regreso a las labores: Perez Calvo.

Chilpancingo Gro; a 26 de mayo del 2021.- Con el fin de garantizar la salud de los trabajadores del Sector Central del gobierno estatal, ante el próximo regreso a las labores, se realizan distintas acciones, como la instalación de módulos sanitizantes tanto en el recinto sede de las oficinas del Poder Ejecutivo, como en los edificios Juan Álvarez y Vicente Guerrero, señaló Tulio Samuel Pérez Calvo, secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero.

En este sentido, agregó que continúan laborando las brigadas que brindan atención a la población que acude a estas oficinas a realizar algún tipo de trámite, y añadió que para el reinicio de las actividades se ha considerado un primer grupo de aproximadamente 850 trabajadores considerados de menor riesgo de contagio, que son los del rango de edad de entre 18 y 39 años que laboran en las distintas secretarías de despacho del Poder Ejecutivo.

Detalló que por interés del gobernador Héctor Astudillo Flores, y en atención a las indicaciones de la Secretaría de Salud, se mantendrán las oficinas ventiladas pero no con ventiladores o aire acondicionado, sino con espacios abiertos y suficiente movimiento y recambio de aire, así como las medidas al ingresar a los edificios, como la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, entre otras medidas, además del uso obligatorio del cubrebocas.

Además, se informó que los adultos mayores que no han sido vacunados o mujeres que estén en periodo de lactancia, de momento no regresarán a trabajar, y que de momento reiniciarán sus labores las personas que no son vulnerables y que ya hayan recibido su esquema completo de vacunación y que los responsables de las distintas secretarías, con base a criterios bien definidos, que trabajadores habrán de incorporarse a laborar.

Respecto a las acciones del Plan Nacional de Vacunación, el delegado federal de los Programas Sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz señaló que el día de ayer se vacunaron a 10,460 personas con rango de edad de entre 50 y 59 años y mujeres embarazadas de las regiones Costa Chica y Tierra Caliente.

Asimismo, indicó que hay un considerable número de adultos mayores que recibieron su primera dosis de la vacuna y no acudieron a recibir la segunda, además que al hacer una revisión, se encontró que hay otros que se registraron en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx pero no hay constancia en los módulos que hayan acudió a recibir el fármaco, por lo que se les hará una llamada telefónica para ubicarlos y corregir si hay alguna irregularidad y tener la certeza que hayan recibido su vacuna.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó en el informe técnico del día, que se tienen 40,996 casos confirmados acumulados, 4,436 defunciones, 77 nuevos casos en las últimas 24 horas y 322 casos activos, con 102 pacientes hospitalizados, de los cuales 9 están estables, 68 graves 25 intubados, un promedio de 5.2 decesos diarios y una ocupación de camas del 17 por ciento.