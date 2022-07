SECTUR Guerrero entrega distintivos H a hoteles de Acapulco

Recibieron el Distintivo H siete hoteles de Acapulco, cinco certificaciones de calidad distintivo “H” fueron obtenidas por el Hotel Las Brisas; en sus restaurantes y bares, una en el área de alimentos al Hotel The One.

Anuncio

Acapulco Gro; a 02 de julio del 2022.- La Secretaría de Turismo de Guerrero a través de la Subsecretaría de Servicios Turísticos entregó el Distintivo H a siete hoteles de Acapulco que cubrieron los estándares de higiene y calidad en la preparación de alimentos y bebidas.

La capacitación permanente permite incrementar la calidad y la satisfacción de nuestros turistas, tal como lo ha instruido la Gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda.

Recibieron el Distintivo H siete hoteles de Acapulco, cinco certificaciones de calidad distintivo “H” fueron obtenidas por el Hotel Las Brisas; en sus restaurantes y bares, una en el área de alimentos al Hotel The One ubicado en Costera y otra más al Hotel The One ubicado en la zona diamante, las cuales constatan que el manejo de alimentos dentro de sus empresas es sumamente higiénico.

Al dar las certificaciones, Sergio Hernández Tapia, director de Formación y Cultura Turística destacó que este logro es resultado de la mejora continua que promueve SECTUR Guerrero para las empresas y servicios turísticos del estado, lo que permite incrementar la calidad y satisfacción de los turistas, logrando además impactar en el número de visitantes a los destinos del puerto.

La SECTUR Guerrero invita a las empresas del sector turístico obtener este certificado porque el Distintivo H se enmarca en los estándares de higiene de la Norma Mexicana, que establece las buenas prácticas de higiene y sanidad que deben cumplir los prestadores de servicios de alimentos y bebidas.