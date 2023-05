Se reúnen Evelyn Salgado y autoridades federales con afectados de Pedregal de Cantaluna

Anuncio

*Queremos que recuperen la esperanza y la confianza, señala la gobernadora al tiempo que agradece el apoyo solidario del presidente Andrés Manuel López Obrador

Acapulco Gro; a 08 de Mayo de 2023.- “Reconstruir una vivienda tal vez es un poco de trabajo, pero reconstruir la esperanza, reconstruir la confianza, eso es lo más complicado y eso es lo que se trata de hacer con todas y con todos ustedes, que recobren esa esperanza, que recobren esa sonrisa”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado durante su participación en la asamblea que sostuvieron representantes de los tres niveles de gobierno, con los colonos de la Unidad Habitacional Pedregal de Cantaluna que resultaron afectados por el sismo de septiembre de 2021.

En este encuentro se dio a conocer que por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), se realizará la cancelación total de la deuda crediticia, además de que los afectados podrán iniciar con el trámite de recuperación de los pagos efectuados y serán acreedores a un nuevo financiamiento para adquirir su hogar donde deseen.

Al respecto la gobernadora destacó que se trata de un acto de justicia social, que no hubiera sido posible sin el apoyo solidario del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en todo momento se ha mantenido atento para poder dar una solución a este tema tan delicado.

“Si hoy estamos aquí, si todo esto tuvo solución, fue gracias a un gran hombre, a un hombre que pone al humanismo como centro absolutamente de todo, de toda acción, de toda estrategia, de todo lo que realiza. Un hombre que quiere mucho a Guerrero, un hombre que quiere mucho a Acapulco”, señaló.

Salgado Pineda expresó su reconocimiento a todos los funcionarios federales, estatales y municipales, quienes unieron esfuerzos en esta causa conjunta, que permitirá que las familias puedan tener un lugar seguro para habitar, sin riesgos y garantizando su derecho a contar con una vivienda digna.

“Es también nuestra tarea de los tres niveles de gobierno garantizar a las familias de Guerrero su integridad y su patrimonio. Por eso me da mucho gusto que hoy tengamos este acercamiento con el que se va a cerrar este ciclo de un proceso, que, si bien es cierto, largo, pero un proceso que no podía darse de la noche a la mañana, pero también era un proceso que yo sabía no podía quedar en el olvido por el gran compromiso de nuestro presidente y de todos los que estamos hoy aquí”, dijo.

Durante su participación, la subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel se refirió al trabajo coordinado que se emprendió para lograr consolidar este apoyo, el cual es de gran importancia para los cientos de familias afectadas, ofreciéndoles una solución para que logren restablecer la calidad de vida que se merecen. Detalló que el gobierno que encabeza Evelyn Salgado coadyuvará en tareas de vigilancia, para evitar que los inmuebles desalojados vuelvan a ser habitados.

“Hay departamentos que están muy dañados y en cualquier momento pueden colapsar; la idea es empezar con las familias que ahí habitan para que tengan la garantía, pero ningún edificio de la unidad está con la seguridad absoluta. Es importante que todas las familias, conforme vayamos atendiendo, puedan ir saliendo para que estén seguras”, explicó.

En tanto que el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez y César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Fovissste, detallaron el esquema a aplicar, en el que, a través de la instalación de mesas de atención, se dará seguimiento puntual a todos y cada uno de los casos. De igual manera se dio a conocer que aquellas personas que tienen algún crédito bancario o de otra institución, así como aquellos que pagaron de contado sus casas habitación, también serán atendidos.

Asistieron a esta reunión la presidenta municipal Abelina López Rodríguez; el delegado federal de los Programas para el Desarrollo en el estado, Iván Hernández Díaz; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el director general de Protección Civil, Óscar Zepeda Ramos; así como el director general de Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Raúl Herrera Herrera.