Se reúne Rosario Robles con políticas y líderesas en foro del Pacto Ciudadano promovido por Evodio

Acapulco Gro; a 06 de julio de 2023.- “Los foros del Pacto de Unidad y Reconciliación Ciudadana son para escuchar todas las voces e impulsar la pluralidad de pensamiento; hoy ustedes vieron a las mujeres más reconocidas de los partidos políticos, a representantes de sectores, de colectivos ciudadanos y feministas, que se dieron parte para construir una ruta de unidad”, puntualizó Evodio Velázquez Aguirre durante la visita a Acapulco de la exsecretaria de Desarrollo Social en el país, Rosario Robles Berlanga.

En su discurso ante las secretarias del PRI, Pilar Vadillo; del PAN, Guadalupe González; del PRD, Erika Isabel Guillén; la diputada Julieta Fernández, la exdiputada Perla Edith Martínez y la exdelegada regional de derechos humanos en Acapulco, Fanny Ruth Lara; el aspirante a la Senaduría agregó que el empoderamiento de las mujeres en Guerrero es algo real, “han avanzado enormemente y tenemos que respetarlo y apoyarlo, siendo solidarios; hoy las mujeres determinan no sólo la línea social y económica, sino también política; hoy tenemos que construir de manera paritaria con ellas”.

Ante esto, dijo que es necesario seguir escuchando a las mujeres empoderadas en sectores ciudadanos, organismos y movimientos sociales; aseguró que para eso son estos foros donde se rescata la libertad de ideas y se busca reconstruir ante la polarización dictada desde Palacio Nacional; “alguien tiene que hacerlo, deben ser los ciudadanos, no una sola persona como lo estamos viviendo”.

Evodio recalcó que las mujeres son fundamentales y tienen una decisión paritaria en todo lo que se determine y se haga, “porque es por ley , están en nuestra Constitución y es un derecho que se han ganado con todas sus condiciones”.

Por su parte la extitular de SEDESOL federal, en su mensaje, criticó que el gobierno de MORENA que se dice de izquierda “diga que las feministas son neoliberales, que ponga murallas alrededor de todo el zócalo, de la capital, de la plaza que nos pertenece a todos y a todas las mexicanas cuando vamos a marchar las mujeres”.

Y arengó: “Hoy en pleno Siglo XXI se dice que las mujeres somos manejadas, porque marchamos y exigimos nuestros derechos, ¡no!, las únicas manipulables, las únicas que necesitan vejigas para nadar son las que les alza la mano el presidente”. Lo que provocó el aplauso de las asistentes.

Pidió romper las cadenas, “que todavía nos atan”, y ejemplificó con su encarcelamiento, “me tuvieron mil 101 día presa pero nunca me quitaron mi libertad, porque no me quebraron a las malas; tenía días oscuros, pero me levantaba y encontré la luz en medio de la oscuridad”. Expuso que tras su salida inició giras llamadas “ruta de la gratitud” para agradecer a quienes la apoyaron durante su arresto.

Minutos antes Rosario Robles enlistó las obras y acciones que realizó en Guerrero, como el programa Un Cuarto Más, la Cruzada Nacional Contra el Hambre con la instalación de más de 500 comedores comunitarias, la Ciudad de las Mujeres en Tlapa y el apoyo durante el paso de “Ingrid y Manuel”.