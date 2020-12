Se llevan a cabo medidas más estrictas para recibir 2021 en mejores condiciones en Guerrero

No habrá la posibilidad de estar en la playa el día 31 de diciembre, confirma el gobernador Astudillo.

*“Ayúdanos, ayúdanos a cuidar los protocolos, es muy importante que cerremos el año bien”, Rodríguez Escalona.

Acapulco Gro; a 29 de diciembre del 2020.- En la ruta de aspirar a recibir 2021 en mejores condiciones, priorizando la salud ante la pandemia, Guerrero ajustó nuevas medidas para hacer frente a COVID19 como el cierre de playas, a partir de la 7 de la tarde, así como intensificación en la supervisión en lugares de esparcimiento para evitar cadenas de contagios, confirmó el Gobernador Héctor Astudillo Flores.

Astudillo Flores, remarcó que a dos días de que culmine el 2020, desde hoy el periódico oficial de Guerrero publica detalladamente las especificaciones del cierre de playas, recomendando a las y visitantes y los guerrerenses a seguir cuidándose mucho y quedarse en casa, si tienen la posibilidad de no salir.

Remarcó que no habrá posibilidad de estar en la playa para despedir el último día del año en playas guerrerenses, ya que una de las acciones que se aplicarán es el cierre de playas no solo por la pandemia si no por las diversas situaciones que se han presentado ante las últimas lamentables pérdidas de vidas, al seguir las personas los protocolos en la zona de playas, ya que está medidas se trata de proteger a los visitantes y a los locales.

También dijo, que en los aforos de autos en las principales vías de comunicación no son mayores como en otros años; lo cual, fue confirmado por el Titular de Sectur estatal Ernesto Rodríguez Escalona quien destacó que se le da seguimiento puntual al desarrollo de la temporada vacacional, tal como lo instruyó el mandatario guerrerense.

Confirmó que la ocupación general en Guerrero no rebasa el 40 % (36.8), que no llegan ni al aforo máximo que es el 70 por ciento en su ocupación, haciendo un comparativo de la misma fecha en el 2019 con el 90.3.

Pidió a los visitantes a seguir los protocolos de salud, así como a los prestadores de servicios, afirmando que estos últimos se les está distribuyendo los estatutos del Periódico Oficial de Estado donde se detalla punto por punto todos los protocolos a seguir este día, pidiendo la Ayuda de todos a seguirlos cuidándose unos a otros.

Por su parte, el titular de Salud Carlos De la Peña Pintos, en el seguimiento puntual de la evolución del Covid-19 el Estado de Guerrero sigue en semáforo naranja, y semáforo diferenciado para Chilpancingo Acapulco y Zihuatanejo.

Destacó que en los puntajes la cifras de hoy presentaban 25 mil 862 casos confirmados y dos mil 680 lamentables defunciones. En caso los positivos se presentaron el día de ayer 116, 201 hospitalizados y 31 intubados con un porcentaje estatal de ocupación de camas del 31 por ciento.

A nivel nacional, Guerrero se encuentra en una ocupación de camas del 34 por ciento, ubicándose en el lugar 15 en este rubro y en el lugar 25 en ocupación de ventiladores con el 17 por ciento.