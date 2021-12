Se cancelan 4to. Consejo Estatal de Morena en Chilpancingo: Luis Enrique Ríos Saucedo

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 05 de diciembre del 2021.- El cuarto Consejo Estatal de Morena, que se realizaría en Chilpancingo este domingo, quedó cancelado dio a conocer el presidente Estatal del Consejo de Morena en Guerrero, Luis Enrique Ríos Saucedo, a través de un documento oficial girado a los asistentes de todo el estado.

En el oficio dio a conocer que “Al no existir respuesta favorable por parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y su Secretaría de Finanzas para el pago de la renta del salón, el propietario de dicho inmueble le informó la no disponibilidad de este, de igual manera, no existe compromiso alguno para el pago de los viáticos a los consejeros que viajan, por lo que la sesión programada con fecha 05 de diciembre de la presente anualidad queda formalmente CANCELADA”.

Hay que recordar que los Consejos Estatales no manejan recursos económicos y el Consejo Estatal no es una instancia que tenga áreas administrativas; y que quién recibe y ejerce las prerrogativas del partido es el Comité Ejecutivo Estatal (CEE), que este año ascendieron a más de 44 millones de pesos, de este recurso una partida debe ser destinada a las sesiones y traslado de los consejeros.

Además, fuentes del propio Consejo Estatal refieren que en la sesión del 21 de noviembre tampoco el Comité Estatal pagó los gastos de esta, por lo que se tuvo que recurrir a la cooperación de varios militantes del partido.

En consecuencia, Ríos Saucedo dijo que, al no recibir una respuesta favorable económica, se realizará una reprogramación de esta una vez que existan las condiciones, el compromiso económico y logístico de las partes antes señaladas, para el desahogo de la sesión correspondiente.

Hasta el momento se han realizado tres reuniones de Consejo, la primera el 7 de noviembre vía virtual, mientras que la segunda y tercera fueron presenciales — el 14 y 21 de noviembre en Chilpancingo— teniendo programada un cuarto encuentro este domingo 05 de diciembre, siendo finalmente cancelado.

Lamentando, el ex diputado local, “la actitud asumida de algunos actores de morena que de uno o de otro modo impiden que sesione nuestro Consejo y que nos impide abordar temas muy importantes como la elección de presidencia y secretarías vacantes, la planeación política del año 2022, la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de nuestro partido a lo largo de los últimos tiempos, entre otros” dijo; ello en clara alusión a la ausencia que han mantenido los consejeros afines al Senador Félix Salgado Macedonio y los del delegado de los programas sociales, Iván Hernández, quienes sumados impiden que lleguen los aproximadamente 8 consejeros con los que se cumpliría el quórum necesario.

Se espera la construcción inmediata de condiciones para sesionar a la brevedad posible; adelantando que mantienen una consulta ante instancias superiores del partido para saber cómo proceder en caso de las ausencias de consejeros.

“Nadie puede estar de acuerdo en solo gobernarnos con la figura de delegados cuando podemos hacer elección de gente plenamente identificada en la lucha y con comprobada militancia” refiere en el documento.

La sesión del 5 de diciembre estaba convocada con el respaldo de más de 36 consejeras y consejeros por lo que se cuestiona aún más la negativa de recursos del ejecutivo estatal al Consejo.