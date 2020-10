Se adhieren suspegistas y líderes de la Costa Grande a Evodio Velázquez

Tecpan de Galeana, Gro; a 11 de octubre de 2020.- Desde la mañana del pasado sábado el profesor tecpaneco Gilberto Abarca Ojeda (a) “La Pinta” y su grupo conformado por miembros del Sindicato único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se adhirieron al proyecto que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre, rumbo a las elecciones por la gubernatura el próximo año.

Y es que Abarca Ojeda tomó protesta como miembro activo del sol azteca y el Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), corriente que encabeza el exalcalde de Acapulco. Durante el evento “La Pinta”, quien también es dirigente de la organización de Cabalgantes Unidos del Estado de Guerrero (CUEG), señaló que su grupo fue creado para ayudar a la clase más vulnerable, “y lo hemos hecho con dedicación, humildad y sacrificio.”

Agregó que la decisión de adherirse al FADG se debe a que “Evodio empezó a caminar y está respondiendo a las expectativas que el ciudadano necesita.”

La bienvenida al nuevo perredista fue dada por el coordinador de la fracción de diputados en el Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, quien puntualizó que “la política es de tiempos y circunstancias y hoy venimos a este acto político donde le damos la bienvenida al profesor Gilberto Abarca y a todo su equipo a este proyecto de Evodio y a la suma del FADG, que recibe a personas de honorabilidad y a líderes de otros partidos políticos, en el PRD estamos vivitos y coleando.”

Por su parte Evodio Velázquez recalcó que “el PRD está sumando grupos ciudadanos, que militaron en otros partidos pero que hoy se reacomodan en una ruta que será electoral y que también será en una ruta para Guerrero donde todos participemos.” Sobre la nueva incorporación a su grupo político subrayó que Gilberto Abarca tiene una presencia fuerte en el magisterio de toda la Costa Grande.

Ante los cuestionamientos de una posible alianza con el PRI Velázquez Aguirre puntualizó que más allá de una alianza con este partido “primero tiene que haber una alianza con los liderazgos, con la sociedad, con las militancias, hay que convocarlos para ver qué opinan, no decimos que no pero no hay que volvernos a equivocar, consultemos a la gente. Hay un grupo importante de perredistas que piensan que sí se pudiera dar, yo digo que dejemos que opine la ciudadanía pero el PRD no pierde el tiempo, estamos sumando y sumando.”

Al evento también acudieron el alcalde de Tecpan Yasir Deloya Díaz; la diputada local Perla Edith Martínez; el expresidente del Partido de los Pobres Rubén Valenzo Cantor, el dirigente de Renovación Guerrero Perfecto Rosas y el regidor Valentín Gutiérrez Texta.