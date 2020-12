Se adhieren líderes de MORENA y el PT a Evodio

Acapulco Gro; a 13 de diciembre de 2020.- El pasado fin de semana el precandidato de unidad del PRD a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre, sumó a su proyecto político a la integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y exfuncionaria del gobierno federal Zaira Gallegos López, así como a transportistas afiliados al Partido del Trabajo (PT).

En un evento realizado en Ciudad Renacimiento y a donde acudieron más de 500 personas, con todas las medidas de seguridad sanitaria, la exgerente del Banco de Bienestar en la CDMX puntualizó que su adhesión era con el fin de “evolucionar Guerrero, estoy muy contenta porque decidí seguir un plan que Evodio Velázquez nos está dando, es el único candidato que ha presentado el plan para Guerrero, mientras que los demás candidatos andan pelándose unos contra otros.”

Gallegos López dijo que militó en Morena desde el 2015 y agregó que “Evodio trabaja día a día desde que amanece hasta que anochece, en la pandemia estuvo ayudando no sólo a Acapulco sino a todo el estado; Evodio te he visto llevar apoyos a todo Guerrero, también te he visto llevando pipas de agua a donde no llegan, te he visto trabajar con las Caravanas Evoluciona y por eso te sigo y te apoyaré hasta el final.”

En su mensaje recalcó que se necesitan legisladores comprometidos “y que aporten a su gente, no diputados que nada más lleguen a modelar, que visiten a su gente; ahorita los diputados que tenemos ganaron sólo por el efecto de AMLO, por eso no se paran ni a las colonias.”

Por su parte Evodio Velázquez presentó a los colonos de la zona suburbana su plan de gobierno, en el que enlistó propuestas como los programas de primer empleo para los jóvenes, campo al 100 para implementar tecnologías en las zonas rurales, apoyo a madres solteras y adultos mayores, entrega de útiles y uniformes escolares y fortalecer y diversificar el turismo. Asimismo, recordó las más de mil 500 obras y acciones que realizó como alcalde del puerto.

Sobre la adhesión señaló que recibe “la mano amiga de una mujer a la que respeto, aprecio y reconozco; porque la he mirado trabajar, la he mirado caminar, la he mirado ayudando a la gente que lo necesita, esos son los verdaderos liderazgos, los que le tienden la mano cuando verdaderamente lo necesitamos y mi amiga Zaira Gallegos es una mujer de lucha, de entrega y una mujer de ayuda, por eso le digo delante de sus vecinos que reconozco esa gran labor.”

A la reunión también acudieron y se sumaron a Velázquez Aguirre Jonathan Lupercio Laurel, coordinador político del PT en la pasada elección y presidente de la Organización de Transportistas Económicos Simón Bolívar;

Jhenny Alondra Ramírez Marcelo, líder del PT; Hilario Lupercio Magallón, Secretario General de la Nueva Alianza de Transportistas del Estado de Guerrero y militante del PT; Guzmán Ramírez Guinto, Secretario General del sitio 26 de taxis amarillos de Renacimiento; Pedro Lupercio Magallón, Secretario General del sitio 07 de taxis amarillos de la zapata; Isaías Ramírez, Secretario General del sitio Coppel Zapata de taxis rojos; Carlos Córdova, asesor político y Alexa Itzayana Lucena, líder del Partido del Trabajo.