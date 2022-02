Reporta la Secretaría de Salud 3 mil 230 casos activos de COVID-19 en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 01 de febrero 2022.- La Secretaría de Salud Guerrero (SSG) informó que al corte del 31 de enero la entidad se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico con 3,230 casos activos de COVID-19, de los cuales 223 contagios y cinco defunciones se confirmaron en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la pandemia, en Guerrero se acumulan 89,447 casos confirmados y 6,419 defunciones a causa del COVID-19, de acuerdo con el informe “COVID-19 Guerrero”, que actualiza diariamente Salud estatal.

Los 3,230 casos activos se concentran principalmente en los siguientes municipios: Chilpancingo de los Bravo, 913; Acapulco de Juárez, 388; Zihuatanejo de Azueta, 383; Tlapa de Comonfort, 295; Taxco de Alarcón, 191; Iguala de la Independencia, 165; Ometepec, 161; Chilapa de Álvarez, 117; Tixtla de Guerrero, 79; y Eduardo Neri, 43.

El informe detalla que en las últimas 24 horas se confirmaron 223 nuevos contagios, que corresponden a la estadística del 31 de enero.

En el comparativo de casos confirmados por mes, destaca que en enero del 2021 se registraron 6,149 casos, mientras que en el transcurso del mismo mes en 2022 el registro es de 11,443 nuevos casos.

En enero del 2021 se registraron 699 defunciones, y en lo que va de enero de este año el registro es de 87 fallecimientos.

A nivel nacional, el porcentaje de ocupación de camas COVID-19 es del 47%, mientras a nivel estatal es de 27%, informó la Secretaría de Salud Guerrero.

Salud Guerrero recuerda que este martes inicia la vacunación de refuerzo a adultos mayores de 60 años y primera dosis rezagos mayores de 18 años, en Copanatoyac se aplica en la cancha techada municipal, en Tlalixtaquilla en la cancha central, en Xalpatlahuac en la explanada municipal, en Alpoyeca en la comisaría municipal, a todas la letras.

También continúa la vacunación en Acapulco a rezagos mayores de 18 años segunda dosis a las letras L hasta la Z, en la Unidad Deportiva Acapulco y el Instituto Tecnológico de Acapulco.

En la región Norte, se aplica el refuerzo a adultos mayores de 60 años, en Iguala a quienes sus apellidos inicien con la letra A, B, C, D, en las canchas de basquetbol del DIF; en Taxco, a las letras A, B, C, D, en la Unidad Deportiva Los Jales; en Huitzuco a las letras A, B, C, D, en la escuela secundaria Manuel Saenz, en Teloloapan en la Unidad Deportiva a las letras A, B, C, D.

El refuerzo a los adultos mayores de 60 años inicia en Tierra Caliente, en Arcelia en las canchas techadas, en Ajuchitlán en el parque municipal José María Morelos y Pavón, en Coyuca de Catalán en la cancha techada municipal; a las letras A hasta la K.