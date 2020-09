Reitera Erika Lührs que en Guerrero el uso del cubreboca es obligatorio

Chilpancingo, Gro. 17 de Septiembre del 2020. – El gobierno estatal inició desde hace tres días operativos para que los bares y antros respeten los protocolos sanitarios, mientras que aquellos con instalaciones cerradas, definitivamente no tienen autorización para operar.

“Los lugares cerrados, que no están al aire libre, está prohibido su funcionamiento.

Pero si por alguna razón alguno de ellos abre sin tomar en cuenta las medidas, por favor cuídese usted, no acuda a esos lugares, no busque contagiarse de una manera tan sencilla como es no guardando la sana distancia”, recomendó este jueves la directora de Comunicación Social del gobierno estatal, Erika Lorena Lührs Cortés.

La funcionaria también confirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores dio la instrucción de reforzar todas las acciones sanitarias, luego de que Guerrero regresó al color naranja del Semáforo Epidemiológico Nacional (SEN)

Anunció que se reforzarán las acciones en los sitios de mayor concurrencia como mercados y transporte público, así como operativos para garantizar que los yates de recreación turística no rebasen el aforo permitido en esta fase.

También que en coordinación con autoridades federales realizarán una campaña de concientización para que directivos y conductores de autobuses de turismo “desde antes de entrar Acapulco, principalmente, sepan que aquí en Guerrero el uso de cubrebocas es obligatorio”.

Los números COVID-19

Durante el mensaje de este mediodía, el secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, transmitido desde la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores, reportó mil 843 decesos por COVID-19 y 16 mil 987 contagios, De estos últimos 133 se registraron en las últimas 24 horas, entre el miércoles y el jueves de esta semana.

“En cuanto a defunciones estamos estables, seguimos sin mayores alzas constante, sino al contrario hemos tenido algunos picos, pero regularmente nos mantenemos con cifras por abajo de 10 (por día) dijo y agregó que en lo que va del mes se han registrado 102 decesos por esta enfermedad.

También notificó 739 casos activos, de los cuales el 87 por ciento se concentran en 10 municipios, entre ellos Acapulco con 320, Chilpancingo 172, Tixtla 53, Zihuatanejo 23, Coyuca de Benítez 16, entre otros.

A los municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo por su alta incidencia de contagios y decesos por COVID-19, sumaron a Tixtla porque en las últimas semanas repuntaron los casos confirmados, por encima de Ometepec, Iguala y Taxco.

De la Peña anunció que en Tixtla se implementará una estrategia especial para contener y reducir la velocidad de los contagios, por lo que ya se pusieron en contacto con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 (región Centro), Saúl Romero Téllez y con Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del gobernador Héctor Astudillo, quien está al frente de las brigadas.

Hasta este mediodía reportó 212 pacientes hospitalizados, de los cuales 31 se encontraban en intubados en estado crítico. “Ya logramos y estabilizar y disminuir la tendencia de hospitalización y tenemos 28 por ciento en todo el estado en camas COVID”.

