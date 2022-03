Reinstala Evelyn Salgado y toma protesta a integrantes del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Guerrero

Anuncio

*”Vamos a la defensa de nuestras niñas de la Montaña”, reitera Evelyn Salgado

Chilpancingo Gro; a 08 de marzo de 2022.- “Estamos avanzando y se está trabajando en una agenda común con acciones reales para garantizar la seguridad, el desarrollo y bienestar de todas las mujeres de Guerrero”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al encabezar la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de reinstalación y toma de protesta a las y los integrantes del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Guerrero.

“Este día es tan significativo, se conmemora una jornada de lucha, es el Día Internacional de la Mujer, reafirmamos el reconocimiento a todas las guerrerenses, a sus luchas y todas las acciones que han llevado a cabo y emprenden desde las diferentes trincheras y que son el motor de cambio en esta administración. Unidas vamos a seguir avanzando en una agenda por la justicia e igualdad”, puntualizó la gobernadora.

Señaló que este sistema, es punta de lanza de las estrategias estatales para la formulación de políticas públicas que son destinadas a la promoción y procuración en materia de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, por lo que indicó que los resolutivos deberán ser acciones reales para garantizar el acceso a una vida libre de violencia y el empoderamiento real de las mujeres de Guerrero.

“Tenemos ese gran compromiso, lograr esa igualdad sustantiva, esa es nuestra responsabilidad y esto es impostergable. No puede haber transformación real a fondo sin la participación y el reconocimiento a las mujeres. No se trata de una lucha de mujeres contra hombres, no se trata de exigir privilegios, se trata de ejercer los derechos que durante muchos años nos fueron negados”, sostuvo la gobernadora.

La titular del Poder Ejecutivo dijo que se trabaja con el Poder Legislativo en la homologación de leyes modernas que atiendan las necesidades de las mujeres de Guerrero, con el Poder Judicial establecer una agenda conjunta para promover un sistema de procuración de justicia con perspectiva de género, respetando la autonomía de cada poder en el estado.

“Que ninguna niña bajo ninguna condición o circunstancia sea obligada a un matrimonio forzado, vamos a la defensa de nuestras niñas de la Montaña de Guerrero y garantizar que nuestras niñas y jóvenes tengan un acceso a la justicia, acceso a la salud, eso también es trabajar en beneficio de las mujeres”, añadió Evelyn Salgado.

Durante este evento en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reinstaló y tomó protesta a las y los integrantes del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Guerrero.

Con 33 integrantes, este instrumento normativo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene el objetivo de regular y garantizar la igualdad, generar las condiciones para eliminar cualquier forma de discriminación por razón de género y definir los lineamientos de la actuación institucional que orientan al estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantivos en los ámbitos públicos y privados, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

En este evento celebrado en Casa Guerrero se dieron cita legisladoras, presidentas y presidentes municipales, funcionarias estatales, así como activistas defensoras de los derechos de las mujeres en Guerrero.

Asistieron también la Presidenta de la Mesa de Directiva del Congreso del Estado, Flor Añorve Ocampo; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Liz Salgado Pineda.