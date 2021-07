Refuerza Guerrero acciones contra la violencia hacia niñas y mujeres en zonas indígenas de La Montaña

Metlatónoc Gro; a 11 de julio del 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo, sostuvieron una reunión de trabajo intersecretarial en su visita a este municipio, para reforzar las acciones de gobierno para concientizar, prevenir y erradicar la violencia hacia las niñas y mujeres, enfocados en combatir la práctica de venta de menores para matrimonios forzados en zonas indígenas de La Montaña, la cual consideró como un acto inhumano.

“Yo no quiero dejar de ser gobernador y no intentar hacer algo, con toda sinceridad, por eso le dije a mi esposa (Mercedes Calvo), tenemos que encabezar esto antes de irnos, vamos a tener varias reuniones, entregar material y para que cada quien sepa que es lo que tenemos que hacer, para que si alguien lo ha hecho no lo vuelva hacer y si alguien lo piensa hacer no lo haga”, puntualizó Astudillo Flores.

Astudillo Flores, indicó que, a tres meses de concluir su gobierno, “vamos a seguir insistiendo en que está práctica no se debe hacer, que no solamente es algo inmoral, también es ilegal, que ofende al ser humano y que atenta contra los derechos humanos de las niña y las mujeres, porque el lugar donde se practique un matrimonio forzado, lo que es violencia contra niñas o lo que es, vender una niña para que se case, eso es algo verdaderamente inhumano”.

El gobernador Astudillo, reiteró la importancia de integrar a la Reforma Indígena el tema de la violencia contra las niñas y mujeres indígenas, por lo que su gobierno tiene el compromiso de hacer una mayor difusión para disminuir y erradicar esta problemática con la ayuda de las organizaciones sociales.

Astudillo y su esposa Mercedes Calvo, firmaron un convenio de colaboración con el Municipio de Metlatónoc, la Presidenta del Sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo y la Secretaria de la Mujer, Maira Martínez Pineda, para reforzar las acciones contra la violencia hacia niñas y mujeres indígenas.

En esta reunión participaron las y los alcaldes de Metlatónoc, Zeferino Villanueva Galindo, así como de Cochoapa, Copatoyac, Alcozauca y Alpoyeca, así como funcionarios del Gabinete Legal que integran el Comité Intersecretarial para las acciones para desterrar la violencia contra las mujeres que coordina la Secretaría General de Gobierno.

En este tema, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, resaltó la penalidad que constituye el delito por matrimonio forzoso, estipulado en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, que en su artículo 10, fracción novena contempla el matrimonio forzoso que estipula hasta 15 años de prisión y 20 mil días de multa y el padre que entregue a una menor de edad hasta por 10 años de cárcel.

La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, expuso las acciones que realiza la comisión intersecretarial instalada el pasado 20 de mayo, para erradicar la violencia contra las mujeres en las zonas indígenas, así como material didáctico e informativo elaborados en lenguas maternas con alcance en las siete regiones, además de campañas de prevención y denuncia.

“Esto es para que nuestras niñas y mujeres de los municipios indígenas tengan garantizado sus derechos, con esto queremos hacer conciencia en todos y agradecer mucho su apoyo para poder lograrlo, entre todos estamos haciendo una coordinación, en todo esto hay acciones de amor y que el matrimonio es el inicio de una familia qué debe estar cimentada en el amor”, expresó Mercedes Calvo de Astudillo.

En esta reunión, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó el panorama de la pandemia en La Montaña, así como las recomendaciones preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar lugares cerrados, aglomeraciones y favorecer la ventilación en reuniones.