Recuerda IMSS Guerrero mantener acciones de limpieza dentro del hogar para evitar contagios de COVID-19

Anuncio

+ Seguir las recomendaciones médicas en caso de que algún familiar tenga la enfermedad

Acapulco Gro; a 21 de enero del 2022.- fin de romper las cadenas de contagios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero reiteró a la población a la limpieza integral de su hogar y a estar informados de cómo actuar en caso de tener un familiar con la enfermedad por COVID-19.

La encargada de la Coordinación Auxiliar de Salud Pública, Cinthya Jennifer Rayón Castañeda, indicó que la fácil transmisión de la enfermedad exige un mayor cuidado de todos, donde el uso correcto de cubrebocas, que cubra desde la nariz hasta la barbilla, es indispensable para evitar contagios.

También el lavado de manos es necesario, o bien el uso de gel a base de alcohol al 70% y la sana distancia de al menos 1.5 metros.

La epidemióloga del Seguro Social recomendó que cuando se tiene un familiar contagiado por SARS-CoV-2 es adecuado el aislamiento en una habitación que esté perfectamente ventilada.

Existen dos grupos de personas que requieren el aislamiento en el hogar: uno, es el de aquellas que se consideran casos sospechosos por presentar síntomas leves relacionados a la COVID-19, y el médico les ha aconsejado aislarse, y el segundo son aquellas personas que tuvieron contacto directo con personas sospechosas o confirmadas de la enfermedad.

También es necesario no salir de la habitación ni casa, hasta que el personal de salud lo indique; no recibir visitas mientras exista el aislamiento; es necesario evitar el contacto con otras personas, saludo de mano o beso e incluso por el momento el saludo de “puñito” no está recomendado.

Rayón Castañeda indicó que el paciente debe tener sus propios artículos de uso diarios y no compartirlos con el resto de la familia; en caso de hacer uso de un baño en común, debe ser sanitizado de forma inmediata para que el resto de la familia haga uso de él sin contratiempos.

La epidemióloga del Seguro Social resaltó la importancia de continuar e incluso reforzar las medidas antes referidas que contribuirán a los contagios y salir de la casa solo en forma indispensable, evitar reuniones y al acudir al centro de trabajo, aplicar las acciones de salud recomendadas.