Recorre Evodio Velázquez la Tierra Caliente donde llama a la Unidad y Reconciliación del país

Ciudad Altamirano Gro; a 02 de octubre de 2023.- El recién nombrado Enlace Político para la Construcción del Frente Amplio por México en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, visitó esta mañana Pungarabato, donde encabezó junto a ciudadanos y simpatizantes un diálogo por la unidad y la reconciliación de la Tierra Caliente.

En su discurso Velázquez dijo que la idea es fortalecer los trabajos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y construir juntos una ruta de unidad y reconciliación “que tanta falta nos hace”, y bajo el argumento que ha manifestado en ocasiones anteriores, señaló que ya no se puede permitir la división en el país, entre chairos y fifís o conservadores y liberales.

“Hoy vienen tiempos de organización, de proyectos y por eso estamos aquí; para saludarles a todos los que hacen vida partidaria y política”, agregó que a la Tierra Caliente se le debe mucho, porque ahí está la historia de la lucha del General Cárdenas. Acto seguido pidió al alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría, llevarle un saludo a los presidentes de la región, a quienes reconoció su trabajo aun con la falta de recursos federales.

Evodio rememoró que ha recorrido el Estado hablando con muchas personas y líderes de opinión, “hoy es tiempo escuchar al pueblo, a las mujeres y hombres del campo, para juntos buscar soluciones a los problemas que hoy nos están lacerando”. Y llamó a buscar mecanismos para que el campo calentano tenga desarrollo y sea productivo, “hoy no debe haber hambre en la Tierra Caliente, hoy debemos tener garantizada la alimentación”.

Criticó la falta de insumos médicos, la eliminación de programas como las Estancias Infantiles, el programa Oportunidades o Próspera, el aumento de la gasolina… “Hoy necesitamos construir salidas para recuperar la armonía que tenía la Tierra Caliente, y este gobierno no tiene compromiso con los alcaldes, así sean de su mismo partido”.

Posteriormente el líder del Movimiento Independiente Progresista (MIP) habló sobre su nombramiento como Enlace Político para la Construcción del FAM en el Estado, dio una breve biografía de Xóchitl Gálvez Ruiz y habló sobre las obras y acciones que esta ha realizado en Guerrero, como la creación de carreteras como la Tlapa – Marquelia y algunos hospitales.

Aseguró que Gálvez Ruiz asistirá durante la próxima campaña a platicar con la gente de Tierra Caliente, para comprometerse a entregar becas a los jóvenes, insumos a los campesinos, recuperar las estancias infantiles y que los adultos mayores sigan contando con su apoyo. “Eso es mentira que se les vaya a retirar, el apoyo que se les da ahora a los adultos mayores es algo que por ley se les tiene que seguir dando, aunque no esté AMLO”.

Finalmente, Velázquez Aguirre pidió a los calentanos regresar a sus municipios y hablar de una opción que se llama Xóxhitl Gálvez, pero también de un PRD “que va a levantar, que va a volver a encabezar las causas que no puede dejar de encabezar, nos vamos a volver a generar en una opción fortalecida; hace unos días firmamos un acuerdo de unidad y me dieron la distinción de que yo pueda encabezar este esfuerzo”.

“Quiero ser Senador de la República, y me voy a venir a la Tierra Caliente a pedir el voto cuando la ley me lo permita, y voy a seguir labrando la piedra, porque aquí me vieron en la pandemia, llevando insumos a la gente más necesitada; aquí también me vieron gestionando obras para algunos amigos presidentes que ayudé como diputado federal, levantando la voz por ellos; pudimos gestionar obras y acciones”.

Al evento acudieron el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría; la diputada María de los Ángeles Benítez Huerta; el diputado federal Fernando Sandoval Palacios; presidentes de los comités del PRD en distintos municipios; expresidentes municipales; regidores; exregidores; líderes sectoriales; militantes; representantes magisteriales y exdiputados.