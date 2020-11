Reconoce IMSS 56 años de atención y servicio de hospitales de la región centro-norte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemora 56 años del inicio de actividades de los Hospitales de Chilpancingo, Iguala y Taxco, que actualmente atienden a 165 mil 500 derechohabientes de la región Centro-Norte de Guerrero.

La titular de la Oficina de Representación en la entidad, maestra Josefina Estrada Martínez, destacó que las unidades han reafirmado su compromiso de atención de los asegurados y sus familias, con la actual emergencia sanitaria por el COVID-19, manteniéndose en la primera línea de cuidados a los pacientes con esta enfermedad.

Se trata de reconocer el trabajo del personal del Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar (HGSZ/UMF) No. 5 de Taxco, del Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar (HGZ/UMF) No. 4 de Iguala y del HGSZ/UMF No. 3 de Chilpancingo, explicó.

En un día típico, los hospitales con UMF otorgan 1,026 consultas (Medicina Familiar, especialidades, urgencias y dental); 148 estudios de rayos X; 1,356 estudios de laboratorio; 144 atenciones preventivas integradas; 144 detecciones de cáncer cérvico uterino; 17 estudios de mastografía, 13 detecciones de hipertensión arterial, entre otras atenciones médicas.

Informó que el personal ha recibido capacitación continua en las diversas acciones de salud y atención, con el compromiso de mantener la calidad en el trato.