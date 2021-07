Recomienda IMSS mantener acciones preventivas para lograr un entorno saludable

La emergencia sanitaria no ha concluido, por lo que mantener la prevención es fundamental.

Guerrero; a 06 de julio del 2021.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero llamó a los derechohabientes a no bajar la guardia, seguir con las medidas de prevención contra el COVID-19 y acudir a su chequeo PREVENIMSS para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y cumplir con su esquema de vacunación.

Aun cuando tengas completo tu esquema de vacunas contra el COVID, es necesario mantener un entorno saludable, con el uso correcto de cubrebocas, lavado y/o desinfección de manos, estornudo de etiqueta y guardar la sana distancia, ya sea en su hogar, área de trabajo u otro lugar al que acudas.

Personal de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9, indicó que la emergencia sanitaria no ha concluido, por lo que mantener la prevención es fundamental para no romper la cadena de contagios.

Asimismo, se reitera la invitación para acudir a los módulos de medicina preventiva, ubicados en las UMF, y donde no es necesaria cita previa para su atención. La Oficina de Representación Guerrero cuenta con 71 módulos, que son atendidos de 08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.

Al acudir, el personal de enfermería realizará una revisión de su cartilla nacional de salud, donde además de anotar las acciones preventivas de rutina, se hace una revisión a su esquema de vacunación, que dependiendo de la edad se hacen las observaciones requeridas.

Finalmente, destacaron la necesidad de realizar en casa pequeñas rutinas de ejercicio (al menos tres veces por semana) así como una sana alimentación.

Para saber algunos tips de salud, se recomienda visitar el link: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/guias-salud, que contiene información proporcionada por especialistas del Seguro Social para lograr una vida saludable.