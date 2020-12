Recibe Pablo Amílcar Sandoval, más de 30 adhesiones de liderazgos políticos y del sector empresarial y social

Acapulco Gro; a 27 de diciembre de 2020.- El aspirante a la gubernatura a Gobernador por Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, recibió la adhesión de más de 30 líderes entre los que destacan políticos y liderazgos del sector empresarial y social.

En un evento en Acapulco, el exdelegado federal agradeció las muestras de apoyo de los diversos sectores sociales a quienes manifestó que son la motivación para continuar construyendo las bases de la Cuarta Transformación.

Recordó los intensos recorridos que ha sostenido por todo el estado, a lo largo de los últimos años, desde el movimiento hasta constituirse en partido. “Hemos estado construyendo contra viento y marea, no la hemos tenido fácil en estos meses, en estos años de construcción de Morena”, apuntó.

Sobre la conformación del partido, Sandoval Ballesteros recordó: “Se fundó este movimiento primero con una organización civil, después se hizo todo el proceso, paso a paso, con toda la legitimidad, con toda la honorabilidad, para crear esta opción de cambio, esta opción de movimiento de transformación y lo decimos con todo orgullo, se hizo casa por casa, persona por persona. Nosotros afirmamos que Morena no es sólo un partido político, Morena tiene un alcance mucho mayor que solamente el electoral, la gente no ve a Morena como un partido más y eso es porque verdaderamente no se ha propuesto solamente los objetivos electorales, lo que nos proponemos es renovar la vida pública de México y Guerrero” afirmó.

Por su parte, los líderes que manifestaron su apoyo al proyecto que encabeza Pablo Amílcar, consideraron que es el único que garantiza el cambio de raíz que necesita la entidad.

Entre algunos de los liderazgos que manifestaron su respaldo destacan Verónica Cadena Saligán, ex regidora del PRD y actual Directora de Conservación y Mantenimiento de Acapulco, Laura Manzano ex presidenta de Nueva Alianza en Guerrero, Erick Fernández Gómez expresidente municipal de Zihuatanejo, Acacio Castro Serrano expresidente municipal de Atoyac de Álvarez, Juan López ex candidato a presidente municipal de Nueva Alianza en Atoyac, Alexander Hernández, excandidato independiente para la alcaldía de Acapulco, Jorge Isaac Pérez Salas exregidor de Acapulco y Antonio Reyes Álvarez de la región de la Costa Chica, en representación de Omar Estrada Bustos, exalcalde de Ometepec, Antonio Galeana Ramos exdirigente del partido Movimiento Ciudadano, Luis Epifanio Gómez, ex candidato a la alcaldía de Tecuanapa, por el Panal, Cesarina quinto Ríos ex candidata a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez.

De las asociaciones; Jaime López Vela, Líder Nacional de la Diversidad Sexual, Raúl Quevedo Leyva, representante Estatal de la Federación de migrantes guerrerenses en San Diego California; Rubén Ocampo Moran, presidente de la Coalición Ciudadana de Participación, Jorge Morales, Pedro Jiménez, Osvaldo Nava presidente de la Asociación Sí Acapulco; Óscar David Galeana Cuevas presidente de la Fundación ULAM, Yolanda Duarte Girón líder de Acapulco, Eva Valencia de Mujeres emprendedoras de Zihuatanejo, Armando Genchi Ramírez, líder transportista; David Campos Galicia, ex comisario; Beatriz Arias Osorio de Construyendo Ciudadanía e integrantes del grupo Renace, Emprendimiento por Atoyac,

También, Pascual Romero García Abogado y presidente del grupo empresarial Guerrero, Rafael Ramírez Avilés, Asociación Civil Regeneración Responsable de municipio Florencio Villarreal; Jorge Morales, presidente de la asociación Civil Zihua Cuenta Conmigo; Odila Albarrán líder de la asociación por una Vivienda digna; René Betancourt Lara de la asociación Generación Revolucionaria; Humberto Morales Domínguez, excoordinador de asesores del aspirante Alberto López Rosas y Margarita Anico Figueroa líder de Ajuchitán, entre otros.

En este evento el favorito para abanderar Morena rumbo a la gubernatura del 2021 estuvo acompañado del presidente del Consejo, Luis Enrique Ríos Saucedo, las legisladoras, Mariana García Guillén y Nilsan Hilario Mendoza.