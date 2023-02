Rechazan Morenas Guerrero resolución de la CNHJ que deja sin sanción a diputado que incurrió en violencia política de género

Explicaron que el colectivo no fue notificado de que la CNHJ estaba desechando la queja y se enteraron por los medios de comunicación.

Chilpancingo Gro; a 23 de febrero del 2023.- Integrantes de la organización Morenas Guerrero, que presentaron una queja contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, por violencia política de género en agravio de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, anunciaron que no aceptarán la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la cual desechó la queja, y que presentarán un juicio de protección de derechos políticos electorales de los ciudadanos.

Asimismo, informaron que acudirán a las instancias que defienden los derechos de las mujeres, como la Conavim, la Inmujeres y la Semujer.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por las representantes de Morenas Guerrero, Tereza Nava Alfaro, Mariana Jaimes Alarcón, Astrid Adriana Rosas Almazán, y Rosa Idalia Angulo Torres.

Explicaron que el colectivo no fue notificado de que la CNHJ estaba desechando la queja y se enteraron por los medios de comunicación. Incluso precisaron que el domicilio que presentaron para ser notificadas, cuenta con cámaras de vigilancia las 24 horas y existe evidencia documental de que nunca se presentó nadie a notificarles.

Pidieron a la CNHJ que revise el caso con perspectiva de género y dé marcha atrás a la decisión de desecharlo “pues no es posible que más de 300 mujeres, que confiamos en nuestra autoridad partidaria y nos hicimos presentes con nombre y apellido, seamos ignoradas”.

Destacaron que Morena es el partido que más ha luchado por la igualdad de género, por erradicar la violencia contra las mujeres y que ha pugnado por los gobiernos paritarios.

“Por eso decimos que no vamos a aceptar que se nos niegue el derecho a ser escuchadas, y vamos a impugnar esta resolución. No podemos quedarnos calladas, simplemente, porque de hacerlo, estaríamos aceptando un patrón violento que ya no queremos que se repita y estamos dejando en desprotección a otras mujeres. Si 353 mujeres que acusan a un solitario hombre misógino, son obligadas a sentarse y abandonar su lucha, ¿qué esperanza tiene cualquier mujer que, sola, enfrente a un agresor?”, dice el documento que fue leído en la conferencia.

Finalmente, dijeron que una muestra de la violencia que suele ejercer el diputado contra las mujeres es que en respuesta a la queja que ellas interpusieron, él presentó una acusación contra Yoloczin Domínguez, misma que fue desechada por la CNHJ.

“En términos llanos -dijeron-, esto es como si ante nuestra demanda, contestara con un ataque contra ella”.