Realiza IMSS Guerrero Séptima Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Ordinarios en unidades médicas

Acapulco Gro; a 11 de junio del 2022.- Acciones de salud preventiva, asistencial, consultas de Medicina Familiar, especialidades y cirugías son las principales acciones que se realiza en la Séptima Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios Ordinarios, que se desarrollará 10, 11 y 12 de junio, en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero.

En el marco de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, la titular del IMSS Guerrero, doctora Josefina Estrada Martínez, resaltó el esfuerzo que efectúan diversas categorías de las y los trabajadores IMSS, a fin de atender adecuadamente a los derechohabientes y sus familias durante estos fines de semana.

Invitó a la población derechohabiente acercarse a la unidad médica de adscripción, con el objetivo de verificar qué atención médica le corresponde, ya sea preventiva o asistencial, además de consultar con sus médicos las necesidades para lograr una vida saludable.

Este viernes participan en las actividades de salud todas las unidades médicas del Instituto en la entidad, mientras que el sábado lo realizarán la Unidad de Medicina (UMF) No. 29 con UMAA y UMF No. 26, en Acapulco; el Hospital General de SubZona (HGSZ/MF) No. 3, en Chilpancingo, y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Zihuatanejo.

Para el domingo, las actividades se llevarán a cabo en la UMF No. 26, en Acapulco, y el HGZ/MF No. 8, en Zihuatanejo.

Son diversas las acciones que se desarrollan, pero detalló que destacan las mastografías para la detección o atención temprana del cáncer de mama, así como las cirugías en hospitales.

Agregó que el IMSS mantiene de forma estricta las medidas de bioseguridad para evitar el incremento de casos por COVID-19, por lo que insistió en que, al visitar las unidades, la población derechohabiente porte de forma adecuada el cubrebocas, cubriendo desde la nariz hasta el mentón, estornudo y tosido de etiqueta, lavado o desinfección constante de manos y sana distancia.

Además de acudir únicamente la persona que recibirá la atención, en caso de adulto mayor y los menores, deben ir con un solo acompañante, destacó Estrada Martínez.