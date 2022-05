Realiza IMSS Guerrero más de nueve mil acciones y fortalece salud preventiva, en Quinta Jornada Nacional de los Servicios Ordinarios

Anuncio

Acapulco Gro; a 19 de mayo del 2022.- Durante la Quinta Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, del 13 al 15 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero otorgó nueve mil 66 atenciones en unidades médicas en beneficio de la población derechohabiente y sus familias.

La titular del IMSS Guerrero, maestra Josefina Estrada Martínez, resaltó que las acciones están encaminadas a fortalecer la atención y servicios que fueron diferidos como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

De las acciones otorgadas durante estos tres días están: mil 400 consultas de especialidad, 86 cirugías, cinco mil 710 consultas de Medicina Familiar y mil 870 acciones preventivas.

Para realizar esta actividad participó el personal de todas las categorías en Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales del IMSS en toda la entidad, comprometidos con mejorar la atención de las y los derechohabientes.

En el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”, se realizaron estudios de mastografía para la prevención del cáncer de mama a mujeres mayores de 40 años; esta acción se mantiene en el Hospital General de Subzona Con Medicina Familiar (HGSZMF) No. 19, en Ciudad Altamirano, y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9, en Acapulco.

La doctora Estrada Martínez resaltó que las acciones de salud del Instituto están en caminadas mejorar la atención que se les ofrece a los derechohabientes, siempre con calidad y calidez, por lo que reiteró el compromiso de continuar con las jornadas los fines de semana.

Agregó que la población debe sentir plena confianza al acudir a la unidad de su adscripción, ya que las acciones de atención se realizan con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios y continuar con la disminución de casos de COVID-19.