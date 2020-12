Propone Evodio implementar programa de seguridad alimentaria en la Montaña

Tlapa Gro; a 03 de diciembre de 2020.- Durante su gira por la Montaña el precandidato de unidad del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, propuso recuperar el Programa de Seguridad Alimentaria (PESA), implementado hace unos años durante el gobierno de Ángel Aguirre, para ayudar a las familias de esta región que viven en pobreza extrema.

El abanderado perredista puntualizó que se debe “hacer parir la tierra, en mi gobierno habrá estímulos para los campesinos, para que puedan producir más; fertilizante, apoyos económicos, semillas mejoradas, asesoría técnica para echar a andar la agricultura, la ganadería y la pesca, que nos permita tener alimentos suficientes para todos.”

Subrayó que de 65 mil millones de presupuesto destinados anteriormente para la entidad la federación lo redujo a 45 mil. “Guerrero no es prioridad para los gobiernos de Morena. No hay equidad, para los pueblos más pobres de México como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en lugar de sumar le quitan a la gente. Este gobierno dijo que primero los pobres y hoy los pobres no son prioridad.”

Por lo que se comprometió a “echar a andar programas como el de apoyos a las madres de familia y madres solteras, el de la educación; hoy tenemos que garantizar que la gente pueda acceder a la educación que pueda ayudar a salir adelante a los pueblos. Hoy tenemos que hacer de todas las formas un seguimiento a que la Montaña pueda tener mejores caminos, no es posible que en la Montaña se sigan rompiendo los caminos por obras de mala calidad.”

Sobre el tema de salud Velázquez Aguirre dijo que buscará construir un nuevo hospital en Tlapa; “para que nuestros niños y adultos mayores no sigan muriendo por un piquete de alacrán, como tampoco es posible que sea un solo hospital el que dé la atención médica a tanta gente.”

“En Evodio Velázquez tendrán un gobernador aliado de la Montaña, vamos a hacer valer la lucha del maestro Othón Salazar y vamos a hacer que se pueda tratar igual a todas las regiones. Hoy es momento de hacerle justicia a esta región.”

Finalmente, el precandidato de unidad precisó que el gobierno debe caminar del lado de su gente, junto a su gente, “debe haber un gobierno del pueblo y para el pueblo.” Por lo que planteó el uso de los referéndums y plebiscitos durante su administración, en caso de ser elegido gobernador del estado.

Al evento lo acompañaron Ramiro Salvador Hernández, alcalde de Acatepec; Marcelino Ruiz Esteban, presidente municipal de Atlixtac y Edith López Rivera, alcaldesa de Cochoapa. También acudieron los exdiputados locales Primitivo Pastrana Comonfort y Felipe Ortiz Montealegre; el presidente de la mesa directiva del PRD estatal Mario Ruiz Valencia; los secretarios del Comité Ejecutivo estatal del sol azteca, Eleazar Oropeza, Patricia Doroteo, Pánfilo Sánchez, Félix Moreno e Ivet Díaz; así como líderes sectoriales, dirigentes municipales del PRD, comisarios, comisariados y ciudadanos.