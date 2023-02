Propone Evodio en Tecpan escuchar todas las voces para unificar y buscar soluciones a problemas de Guerrero

Anuncio

Tecpan de Galeana; a 27 de febrero de 2023.- “Hoy que lamentablemente vemos polarizado nuestro país entre conservadores y liberales o los que están a favor o no de un gobierno el llamado es a un gran acuerdo de los guerrerenses; yo creo que hoy necesitamos la unidad y por ello estamos escuchando todas las voces y construyendo este pacto”, afirmó Evodio Velázquez Aguirre durante su visita a Tecpan de Galeana, donde participó en un foro junto a diversos sectores sociales pertenecientes a este municipio además de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez.

El también dirigente nacional del Movimiento Independiente Progresista (MIP) aclaró que el Pacto de Unidad y Reconciliación Ciudadana no es un tema político, sino que busca “escuchar a quienes han traído su ponencia, a quienes han hablado con nosotros; esto no es un evento político ni de partidos políticos, no es un evento masivo, es un evento plural, representativo, un evento donde nos vamos a escuchar”.

Agregó que estas actividades tampoco forman parte de una ruta electoral, “pues no porque no hay un proceso electoral en puerta ni aprobado, no hay precampañas, es oportuno hacerlo ahora porque no podemos seguir en esta ruta de división, hoy vamos a trabajar para unificar, para construir y para que podamos reflejar en acciones concretas lo que opina Guerrero en sus diferentes regiones y sectores, para poder asumir el reto de buscar soluciones a los problemas que no se han podido resolver”.

En el foro participó la presidenta de la Red de Diversidad Sexual y dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Celia Castañeda Moisés, quien habló sobre la paridad de género y el reconocimiento a la comunidad LGTB, las luchas que han emprendido para poder lograrlo y las políticas públicas que faltan para consolidar algunos temas.

Mientras que José Ángel Rendón Abarca, profesor y formador de escuelas infantiles de fútbol expuso la falta de apoyo de las instancias gubernamentales, “lamentablemente sólo ha habido apoyo de la sociedad civil, algo que sí me da un poquito de tristeza porque estamos trabajando arduamente, día a día, para que los niños sobresalgan y no nada más sean excelentes futbolistas sino excelentes personas”.

La maestra Elsy Herrera detalló las vicisitudes del magisterio en esta zona de la Costa Grande, como los bajos salarios, los problemas de traslado, “necesitamos que nos den las herramientas para que nuestros niños, niñas y adolescentes, tengan la oportunidad de tener esa competitividad”.

Severina García, secretaria de la Comisaría Ejidal del Paraíso, en Atoyac, señaló la problemática que viven los cafeticultores de la zona serrana en cuanto a procesos y costos, “es un sufrimiento producirlo, es un sufrimiento que no quisiera que estuvieran a veces en los zapatos de uno. No tenemos ningún apoyo de los gobiernos, que solamente dan lo mínimo; ustedes creen que cinco o seis mil pesos van a servir para producir toneladas de café”, cuestionó.

Gerardo Núñez el presidente de la Asociación Ganadera Local de Tecpan, explicó la situación actual del sector rural, “los ganaderos somos gente noble, de trabajo, que generamos empleos y qué tenemos a cambio, no tenemos nada; los gobiernos hoy en día, más a las organizaciones civiles, nos tienen bloqueados, no nos regresan a ver”.

Juan Hernández, excandidato a la alcaldía de Galeana recalcó la mezcla de todas las áreas, “este es el camino, retomar los ideales de lo que el pueblo quiere, que bueno que se retoman estos encuentros, porque no se trata de los partidos, se trata de los sectores y todos estamos hermanados”.

Tras las participaciones, donde también se tocaron temas del transporte y los recursos naturales, Evodio Velázquez hizo una ronda de conclusiones y comentó que se recibieron casi 50 propuestas.

Subrayó que el recorrido seguirá durante esta semana en Coyuca de Benítez y Zihuatanejo, para posteriormente ampliarse a las otras regiones de la entidad, “lo que estamos planteando es que todos los ciudadanos podamos levantar la voz e implementar un proyecto que pueda ayudarle a los gobiernos sin enfrentarnos a ellos, respetándonos y decirles te queremos ayudar y queremos que el clamor de la sociedad se vea reflejada en las políticas públicas, que puedan implementarse los recursos, legitimados, con lo que la gente quiere”.