Promueve Claudia Sheinbaum Reforma Electoral en Guerrero

Acapulco Gro; a 17 de julio del 2022.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitó este domingo el puerto de Acapulco y Chilpancingo para promover a través de un ciclo de conferencias la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento realizado en conocido hotel de la costera Miguel Alemán Sheinbaum Pardo acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del senador de la República, Félix Salgado Macedonio, precisó que en Morena no existe la “nueva clase política”, sino que la política es de todas y todos, no solamente de unos cuantos, y mucho menos pertenece a los partidos políticos, dijo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México elogió a la primera gobernadora de Guerrero, a quien calificó como una “guerrera’ y le reconoció el trabajo realizado a favor de los guerrerenses, “saludo con enorme gusto a nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ella se ha ido ganando pasó a paso el corazón del pueblo de Guerrero, Evelyn es una guerrera de Guerrero”, expresó.

El evento organizado por Morena tuvo como ponentes a destacados académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, como América Guadalupe Santiago Bautista, directora de la Facultad de Derecho y al Doctor Arturo Pacheco Bedolla, ex presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

Claudia Sheinbaum, recordó que Guerrero es ejemplo de lucha social en la historia nacional y advirtió que nunca más se debe permitir que a los ciudadanos se les quite el derecho de decidir y elegir a sus gobernantes, agregó que en eso consiste la Reforma Electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador, quien es un referente de la izquierda en América Latina, dijo.

La también aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México, afirmó que en la Reforma Electoral se propone quitarle el financiamiento del erario público a los partidos políticos en tiempos no electorales, abundó que la Reforma Electoral es profunda y de fondo para que ya no más se viva de la política, sino que la política sea el instrumento para transformar al país.

Aseguró que dejar de financiar a institutos políticos representaría un ahorro de 24 mil millones de pesos, recurso que se destinaría a Guerrero o Oaxaca para la educación o salud, pero no al financiamiento de una “burocracia partidaria”, así mismo también se plantea que a las autoridades electorales no las elijan los partidos políticos y el Congreso, sino el pueblo de México, así también que no existan los plurinominales, menos diputados y menos senadores, “es una reforma profunda, pero fortalece nuestra democracia y nuestros principios”, finalizó.