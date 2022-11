Presentan la Política Estatal Anticorrupción con 10 objetivos específicos contra la corrupción en Guerrero

Anuncio

“La bandera de este gobierno es el combate directo a la corrupción. Escuchando al pueblo no nos vamos a equivocar”: Evelyn Salgado.

*”Cero Efectivo Cero Intermediarios” evita actos de corrupción en pagos de trámites y servicios del gobierno del estado.

Chilpancingo Gro; a 28 de noviembre del 2022. – “La bandera de este gobierno es el combate directo a la corrupción. Escuchando al pueblo no nos vamos a equivocar”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la presentación de la Política Estatal Anticorrupción Ciudadana, donde refirió que en Guerrero no hay funcionarios intocables y se acabó con el influyentismo, los derroches y gastos innecesarios, eficientando los recursos públicos a través de una política de justicia y bienestar social para las y los guerrerenses.

“Hoy la gobernadora no va a tapar a nadie, no va estar defendiendo la corrupción, ni a funcionarias ni a funcionarios que no tengan principios e ideales bien marcados. Aquí la instrucción es muy clara, trabajar con honestidad y honradez, rindiendo cuentas claras a nuestro pueblo y yo les pido que no claudiquemos, que sigamos trabajando para arrancar de raíz la corrupción”, afirmó Evelyn Salgado durante este evento celebrado en la “Casa del Pueblo”.

En su mensaje, la mandataria estatal destacó que, para cerrarle el paso a la corrupción en Guerrero, se ha modernizado la administración estatal a través de la política de “Cero Efectivo Cero Intermediarios”, en el pago de trámites y servicios, lo que ha generado una mayor recaudación y mayor transparencia fiscal de los ingresos estatales, logrando ahorros para eficientar la aplicación de los recursos públicos.

Durante este evento Evelyn Salgado, puntualizó que, con la presentación de la Política Estatal Anticorrupción ciudadana, se articulan y complementan los esfuerzos con una visión de largo plazo que contempla metas definidas para dar seguimiento puntual a cada uno de los avances logrados en materia de combate directo a la corrupción.

“El pueblo todo lo ve y es el que califica todo el trabajo de las funcionarias, funcionarios y de los gobiernos. El combate directo a la corrupción eso es lo primero, porque si existe corrupción no va haber recurso que alcance para poder ayudar a nuestro pueblo, necesitamos eficientar los recursos”, enfatizó Evelyn Salgado Pineda.

La titular del Ejecutivo estatal, puntualizó que en Guerrero la corrupción le ha costado décadas de rezagos y violencia porque los recursos no llegaban a donde tenían que llegar bajo una corrupción sistematizada, por lo que la participación de la sociedad en las políticas públicas anticorrupción es importante para avanzar, en este sentido, reconoció a quienes trabajaron en la construcción de la Política Estatal Anticorrupción con participación ciudadana.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, encabezado por el Ignacio Rendón Romero, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, entregó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y presentó la Política Estatal Anticorrupción, como un instrumento que da la pauta para implementar acciones coordinadas que permitan combatir la corrupción y la impunidad.

Asistieron la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelli Hernández Martínez; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova; la Presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; la secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, Itzel Figueroa Salazar, así como 18 presidentas y presidentes municipales, entre otros funcionarios estatales y federales.