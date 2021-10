Presenta la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda Gabinete paritario en Guerrero

Anuncio

*Firman decálogo de principios y preceptos de la Cuarta Transformación en Guerrero

Chilpancingo Gro; a 15 de octubre de 2021. – La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, presentó y tomó protesta de ley a las 10 mujeres y 10 hombres miembros del Gabinete Paritario de Guerrero que la acompañarán durante su administración bajo los principios de la Cuarta Transformación de cero tolerancia a la corrupción, compromiso y lealtad al pueblo.

Salgado Pineda, puntualizó que los integrantes de su Gabinete Oficial cumplen cabalmente con el perfil requerido en cada una de las secretarías del Gobierno del Estado para el periodo 2021-2027 a quienes encomendó cumplir con su responsabilidad bajo los principios ideológicos de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir, No Robar y No Traicionar.

Tomaron protesta el secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano; la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro; el Secretario de Seguridad Pública, el Capitán Evelio Méndez Gómez; el Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña; el Secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada; la Secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; el Secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus y como Secretario del Medio Ambiente, Ángel Almazán Juárez.

Como Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; Secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón; Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; Secretaria de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo; Secretaria del Bienestar María del Carmen Cabrera Lagunas; Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, Verónica Olimpia Sevilla Muñoz; Secretaria de la Juventud y la Niñez Guerrerense, Jessica Maldonado Morales.

También, en la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales, Celeste Mora Eguiluz; secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Reina Mejía Morales; Secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas; Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luís armando Baños Rendón; Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova.

La gobernadora tomó la protesta de ley a las y los 20 integrantes de este Gabinete Legal que por primera vez se conforma de forma paritaria, posteriormente, los servidores públicos, firmaron un decálogo de principios y preceptos que habrán de regir en su conducta para atender las demandas del pueblo de Guerrero.